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Diyarbakır merkezli 15 ilde sahtecilik operasyonu 40 gözaltı

Demirören Haber Ajansı
Diyarbakır merkezli 15 ilde sahtecilik operasyonu 40 gözaltı

DİYARBAKIR merkezli 15 ilde, kamu kurum ve kuruluşlarını 5 milyon 250 bin TL zarara uğratıp dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve rüşvet alanlara yönelik düzenlenen 2'nci dalga operasyonlarda 40 kişi gözaltına alındı, 41 şüpheli aranıyor. Geçtiğimiz yıl Ekim ayında düzenlenen 1'inci dalga operasyonunda ise 127 şüpheli gözaltına alınmıştı.

DİYARBAKIR Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Suçlar Büro Amirliği ekipleri, Diyarbakır merkezli 15 ili kapsayan, sahte engelli sağlık kurulu raporlarıyla engelli maaşı, bakıcı maaşı, ÖTV’siz araç alımı, malulen emeklilik ve askerlikten muafiyet sahte belgeleri hazırlayanların tespitine yönelik çalışma başlattı.

40 yeni gözaltı

Çalışma kapsamında, Diyarbakır ve 15 ildeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanların sahte belge hazırlayanlar tespit edildi. Polis ekiplerince şüphelilerin yakalanmasına yönelik 20 Ekim 2018'de düzenlenen birinci dalga operasyonunda 127 kişi gözaltına alınmıştı. Çalışmalarını sürdüren ekipler, 25 Haziran günü 2'nci dalga operasyonu başlattı. 2'nci dalga operasyonunda aralarında sağlık çalışanları, memur ve öğretmenin de bulunduğu toplam 40 kişi gözaltına alınırken, 41 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik, rüşvet suçlarını işleyerek kamu kurum ve kuruluşlarını 5 milyon 250 bin TL zarara uğrattıkları belirlendi.

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