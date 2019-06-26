Selçuk Bayraktar açıkladı! Eren Bülbül'ün ismi SİHA'lara verildi

BAYKAR Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, SİHA'ya Eren Bülbül'ün adının verildiğini açıkladı. Bayraktar, "PKK tarafından kalleşce şehit edilen yüksek dağların Kartalı Eren.. Aziz İsmini SİHA'mız semalarımızda uçuracak artık." ifadelerini kullandı.

Türk Hava Yolları'nın bünyesine kattığı uçak için açtığı adı ne olsun anketine, 50 binden fazla #AdıErenOlsun paylaşımı geldi.

SİHA'lara eren'in adı verildi

Kampanyaya bir çok ünlü isim destek verirken, BAYKAR Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'dan önemli bir paylaşım geldi.

Bayraktar #AdıErenOlsun etiketi altında yaptığı paylaşımda, SİHA'lardan birine Eren'in adını verdiklerini duyurdu.

Sosyal medyadan paylaştı

Bayraktar, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "pkk tarafından kalleşce Şehit edilen yüksek dağların Kartalı Eren.. Aziz İsmini SİHA'mız Semalarımızda uçuracak artık.. Ruhun şad olsun. ?????????Semalarımızda Hür ve Özgür... #AdıErenOlsun " ifadelerini kullandı.