Beşiktaş Tyler Boyd'un peşinde

Beşiktaş Futbol Direktörü Ali Naibi, geçtiğimiz sezonun ikinci devresinde Ankaragücü'nde forma giyen 24 yaşındaki ABD'li futbolcu Tyler Boyd'u transfer etmek için kendisi ve kulübü Vitoria Guimaraes ile görüştüklerini söyledi.

Beşiktaş Futbol Direktörü Ali Naibi, kulübün transfer çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu.

beinsports'a konuşan Beşiktaş Futbol Direktörü Ali Naibi, geçtiğimiz sezonun ikinci devresinde Ankaragücü'nde forma giyen 24 yaşındaki ABD'li futbolcu Tyler Boyd'u transfer etmek için kendisi ve kulübü Vitoria Guimaraes ile görüştüklerini söyledi.

Naibi "Tyler Boyd geçen sezonun ikinci yarısını ülkemizde geçirdi; iyi de bir performans sergiledi. İlgilendiğimiz oyunculardan bir tanesi. Kulübü ve kendiiyle görüşüyoruz" ifadelerini kullandı. Geçen sezonun ikinci yarısında Beşiktaş'ta kiralık olarak oynayan Shinji Kagawa'nın yeniden siyah-beyazlı formayı giyip giymeyeceği yönündeki soruyu yanıtlayan Ali Naibi "Kagawa'nın bize gelmeden önce de İspanya'da oynama hayali vardı. Bu yaz bunun için kontrat arayacak. İstediği kontratı bulursa orada devam edecektir. Olmadığı takdirde teknik ekibin isteği doğrultusunda Kagawa transferini gerçekleştirebiliriz" dedi.

Eski futbolcuları Marcelo ile ilgili olarak "Taraftarımız onu özlüyor ama kulübü (Lyon) kendisinden memnun. Eğer bir gün uygun şartlar oluşursa dönmesini isteriz. Fakat bu yaz dönemi için mümkün gözükmüyor" diyen Naibi "Yerli transferinde birçok oyuncuyla görüşüyoruz. Bu konuda bazı gelişmeler var ama yakın vadede açıklayacağımız yerli transferi bulunmuyor. Fakat takımımıza yerli oyuncu katmak istiyoruz" şeklinde konuştu.