Hakan Kaçan müjdeyi verdi! Eren için müthiş adım

Şehidimiz Eren Bülbül için sosyal medyada başlayan çağrılar sonuç verdi. Hasan Kaçan, THY'nin prensip olarak uçaklara kişi adı vermediğini; ancak yeni uçağa Eren'in memleketi olan Maçka adının verileceğini duyurdu.

Hasan Kaçan, sosyal medyada Eren Bülbül için THY'ye yapılan çağrıların karşılık bulduğunu duyurdu. Selçuk Bayraktar'ın SİHA'ya Eren'in adının verileceğini açıkladığı mesajı paylaşan Kaçan, THY'nin ise alınan "Boeing 787-9 Dreamliner" uçağına Eren'in doğum yeri olan"Maçka" adı verileceğini söyledi.

Kaçan, twitter hesabından yaptığı açıklamada Türk Hava Yolları'nın prensip olarak uçaklara kişi isimlerini vermediğini; ancak yeni uçağa Eren'in doğum yeri Maçka adının verileceğini söyledi.

Buna göre Eren'in ailesi İstanbul'da ağırlandıktan sonra Maçka, Hasan Kaçan'ın da aralarında bulunduğu 150 kişi ile Trabzon'a uçacak ve Eren'in mezarı ziyaret edilecek. Plot ise ilk uçuşta "İyi ki varsın Eren" anonsu yapacak.