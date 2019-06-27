Cübbeli Ahmet'in "İmamoğlu'na oy vermek haramdır" sözlerine İmamoğlu'ndan yanıt!

Cübbeli Ahmet Hoca'nın "Fıkıh'ta fetva veriyorum İmamoğlu'na oy vermek haramdır." sözlerine İBB Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, "Ne sıfatla bu açıklamayı yapmış bilmiyorum ama aksine o açıklaması oylarımızı bile artırmış olabilir." diye cevap verdi.

Habertürk ekranlarında Didem Arslan Yılmaz'ın sorularını yanıtlayan Ekrem İmamoğlu, "Cübbeli Ahmet Hoca" olarak tanınan Mahmut Ünlü'nün "Fıkıh'ta fetva veriyorum İmamoğlu'na oy vermek haramdır." sözlerine atıfta bulunarak "(Cübbeli Ahmet) Bahsettiğiniz beyefendi hangi sıfatla bu hakkını kullanmış, 'haram ya da helal', bunu bilemiyorum. Harama, helale karar verecek bir titri olduğunu düşünmüyorum. Onu yaradan takdir eder. Bu tür insanların toplumun refleksini değiştireceğini düşünmüyorum. Aksine o açıklaması oylarımızı bile artırmış olabilir" dedi.