Gülse Birsel Ali İhsan Yavuz'a "laf eden karşısında beni bulur" deyip teşekkür etti!
"31 Mart Yerel Seçimler'den sonra yapılan itiraz sonrası yaptığı "Hiçbir şey olmasa da kesin bir şeyler oldu" cümlesiyle dikkatleri üzerine çeken Ali İhsan Yavuz'a Gülse Birsel'den teşekkür yazısı geldi.
Birsel'in konuyu köşesine taşıdığı yazıdan önemli satır başları şöyle: AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'a laf eden karşısında beni bulur! Zira kendisine binlerce teşekkür borçluyuz.
"Hiçbir şey olmasa da kesin bir şeyler oldu"
Öncelikle Ali İhsan Yavuz siyaset tarihimize ve mizahımıza "Hiçbir şey olmasa da kesin bir şeyler oldu" cümlesini takdim eden insandır.
Ve mizahçı gözüyle bakıyorum, dillere pelesenk olan bu unutulmaz kalıpları çok az komedi karakteri kurabilir!
Söz konusu cümle, Burhan Altıntop'un "Ben de Nişantaşı çocuğuyum"una, "Ben aslında yoğum"una, Vasfiye Teyze'nin "Herkesin hayatı berbattır, yeter ki doğru yerden bakmasını bil"ine, "Ne çektin be"sine, Şennur Teyze'nin "Hiç içim almadı"sına, Gizem Özpamuk'un "Bu kim"ine eşdeğerdir kanımca."