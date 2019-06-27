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FED'in faiz indirimi beklentileri! Yükselen dolar güne bakın kaçla başladı

FED'in faiz indirimi beklentileri! Yükselen dolar güne bakın kaçla başladı

Fed yetkililerinin güçlü faiz indirimi beklentilerini hafifleten açıklamalarının ardından yükselen dolar/TL güne 5.77 seviyesinde başladı.

Piyasaların gözü hafta sonunda G20 zirvesinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın yapacağı görüşmede.

Dolarda son durum

Asıl yön belirleyici olarak ABD-Türkiye ilişkileri

İstanbul seçiminin geride kalmasının ardından piyasalarda asıl yön belirleyici olarak ABD-Türkiye ilişkileri yakından takip ediliyor. G20 zirvesi kapsamında yapılacak görüşme öncesi piyasanın gelişmeleri her iki yönde de fiyatlama ve yeni pozisyon alma isteği oldukça azalmış durumda.

Nispeten dar bir bantta hareket sürüyor

Görüşme öncesinde TL’de kazanımların da kayıpların da sınırlı kalabileceği belirtilirken, dolar/TL’de nispeten dar bir bantta hareket sürüyor.

ABD-Çin ticaret savaşları

ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşları da yakından izleniyor. Bu çerçevede G20 zirvesinde iki ülke başkanının yapacağı görüşmeden çıkacak mesajlar da takip ediliyor. ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, ABD ile Çin arasındaki ticaret anlaşmasının “yaklaşık yüzde 90 oranında” tamamlandığını belirtti. ABD Başkanı Donald Trump ise Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile ticaret anlaşmasına varamazsa, ek gümrük vergileri getireceğini belirtti.

Önümüzdeki günlerdeki politika yakından izlenecek

İstanbul büyükşehir belediye başkanlığı seçiminin tamamlanmasıyla önemli bir siyasi riskin geride bırakılmasına karşın piyasalarda önümüzdeki dönemde siyasi gündemin nasıl şekilleneceği, İstanbul seçimlerinin AK Parti başta olmak üzere siyasete nasıl bir değişiklik getireceği yakından takip ediliyor.

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