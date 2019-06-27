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CHP'li Yıldırım Kaya en büyük teşekkürü Demirtaş'ın hak ettiğini düşünüyor

CHP'li Yıldırım Kaya en büyük teşekkürü Demirtaş'ın hak ettiğini düşünüyor

Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, İBB Başkanlığını partisinin adayı Ekrem İmamoğlu'nun kazanması üzerine, Selahattin Demirataş'ın cezaevinden gönderdiği 23 Haziran mesajına değinerek "En büyük teşekkürü, Selahattin Demirtaş'a ediyorum" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Kaya, 23 Haziran'da yenilenen İstanbul seçimine ilişkin değerlendirmede bulunurken, Edirne F tipi cezaevinde tutuklu bulunan HDP'nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'a teşekkürlerini sundu.

Kaya, Meclis'te yaptığı konuşmada Demirtaş'la ilgili düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi;

"Gözünüz aydın çocuklar, gözünüz aydın öğrenciler, gözünüz aydın öğretmenler, gözünüz aydın veliler, gözünüz aydın İstanbul, yeni bir hayat başlıyor. 0-4 yaş arasındaki çocukların anneleri ve babaları, çocuklarıyla birlikte İstanbul'un dört bir yanını artık özgürce dolaşabilecek, hangi parka gitmek istiyorsa, hangi ilçeye gitmek istiyorsa oraya gidecek. Çünkü İstanbul'da yeni bir başlangıç var. Tıpkı gezinin çocukları gibi. Karadeniz'in hırçın delikanlılarından birisi şu anda Türkiye'nin umudu olarak İstanbul'da bir başlangıç yaptı"

Demirtaş'a teşekkür

Kaya, konuşmasının devamında Selahattin Demirtaş'a teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı:

"En büyük teşekkürü, kendini, kendi haklarını düşünmeden, toplumun özgürlüğünü düşünerek cezaevinden 'Türkiye'nin barışa ihtiyacı var, demokrasiye ihtiyacı var' diye mesaj yollayan, burada parlamentoda milletvekilliği yapmış Selahattin Demirtaş'a ediyorum."

CHP ve HDP sıralarından alkışlar

Kaya'nın sözleri, CHP ve HDP sıralarından alkışlarla karşılandı.

Ne olmuştu?

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 23 Haziran açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı: "Sanırım kafa karışıklığı, kararsızlık falan yoktur. Olmaması da gerekir kanımca. Çünkü çoktan seçmeli bir seçim değil bu. Demokrasi, barış, adalet, eşitlik, özgürlükler için bir yol açmak istiyorsak HDP'nin seçime ilişkin tavrı anlamlı ve önemlidir." "Bizler eşitçe, kardeşçe, barış içerisinde bir arada yaşamak isteyen yurttaşlarız. Hepimiz büyük acılar, zulümler, haksızlıklar yaşadık, yaşıyoruz. Buna rağmen güzel bir gelecek umudumuzu asla yitirmedik, çünkü bunun için mücadele ediyoruz." "Bugün için, Sn İmamoğlu'nun söyleminin desteklenmesi gerektiğine inanıyoruz. Çünkü biz birlikte güzeliz. HDP olmadan, HDP'yi dışlayarak hiçbir şey yeterince güzel olmaz. Birileri de artık anlasın ki, 'zorla güzellik' de olmaz."

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