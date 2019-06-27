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Fatih Terim'in zor kararı! İki isimden birini feda edecek

Fatih Terim'in zor kararı! İki isimden birini feda edecek

Suudi takımlarının Diagne'yi almakta gecikmesi, Galatasaray'ın transfer bütçesini olumsuz etkilerken Fatih Terim, iki oyuncusundan birini gözden çıkarmak zorunda kalacak.

Galatasaray, Mbaye Diagne’nin Suudi Arabistan’a transferinde yaşanan tıkanma nedeniyle yeni bir harekat tarzı geliştiriyor. UEFA ile yapılan Finansal Fair Play anlaşmasına uymak ve transfer için kaynak yaratma sorunluluğu bulunan sarı-kırmızılılar, bu nedenle satılacak yeni oyuncular için çalışmalara başladı.

Milliyet'in haberine göre; Sarı-kırmızılılarda Diagne’nin gitmesi uzarsa, para edecek iki futbolcusundan birini satacak. Buna göre de teknik kadro kararını verecek. Cim-Bom’un devre arasında 4 milyon euroya aldığı Marcao, kısa sürede kendisini gösterip İtalya ve İspanya’dan 10 milyon euroluk teklifler gelince gidecek adaylardan biri durumuna geldi.

Marcao giderse Ozornwafor var
Fatih Terim ve ekibine göre Marcao, şu anki futbol piyasasında değerini katlayabilecek bir yetenek ve 25-30 milyon euroları bulabileceği kanaati hakim... Onun için bugün satılması doğru bulunmuyor. Ancak 20 yaşındaki Nijeryalı stoper Valentine Ozornwafor transferi de Marcao’nun gitmesine hazırlıksız yakalanılmayacağı havası veriyor.

Masadaki ikinci isim ise Belhanda
Fatih Terim, Belhanda için “satılmayacak” mesajı vermişti ama Diagne sürecinde yaşanan tıkanma ile beraber bu dosya yeniden açıldı. Faslı futbolcunun Marcao’ya göre yaşının ileri olması, yıllık ücretinin Brezilyalı stoperden neredeyse 4 katı fazla olması, transferindeki dezavantajlar olarak gösteriliyor. Galatasaraylı Teknik Direktörü Fatih Terim ve yöneticiler bu nedenle Diagne’nin durumunun netleşmesini bekliyor.

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