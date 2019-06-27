Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'da rekor kırdığı mahalleler

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını rekor bir oyla alan Ekrem İmamoğlu Şişli, Kadıköy, Beşiktaş gibi ilçelerde yüzde 90 ve üzerinde oy aldı. İşte İmamoğlu'nun en çok oy aldığı mahalleler...

Tekrarlanan İBB Başkanlığı seçimini de kazanan Ekrem İmamoğlu, İstanbul'un 50 mahallesinde yüzde 80'in üzerinde oy aldı.

31 Mart'ın ardından 23 Haziran'da tekrar eden İBB Başkanlığı seçimlerinde Ekrem İmamoğlu, rakibi Binali Yıldırım'a 800 bin oy fark atarak yeniden seçildi.

İmamoğlu bu seçimde, CHP'nin etkili olduğu Şişli, Kadıköy, Beşiktaş gibi ilçelerde yüzde 90 ve üzerinde oy alırken; zirvede yüzde 90,9 ile Şişli Teşvikiye var.

AK Parti'nin söylemleri hangi ilçelerde kaybettirdi

Twitter'da adayların aldıkları oyları analiz eden "@NOnurkuru" kullanıcı adlı Nezih Onur Kuru, AK Parti'nin söylemlerinin hangi ilçelerde oyların düşmesine neden olduğunu da analiz etti.