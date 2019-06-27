HABER /  YEREL SEÇİMLER 2019
ADV Bitcoin fırsatını tanıyın
ADV ÖTV indirimi için son fırsat!

Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'da rekor kırdığı mahalleler

Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'da rekor kırdığı mahalleler

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını rekor bir oyla alan Ekrem İmamoğlu Şişli, Kadıköy, Beşiktaş gibi ilçelerde yüzde 90 ve üzerinde oy aldı. İşte İmamoğlu'nun en çok oy aldığı mahalleler...

Tekrarlanan İBB Başkanlığı seçimini de kazanan Ekrem İmamoğlu, İstanbul'un 50 mahallesinde yüzde 80'in üzerinde oy aldı.

31 Mart'ın ardından 23 Haziran'da tekrar eden İBB Başkanlığı seçimlerinde Ekrem İmamoğlu, rakibi Binali Yıldırım'a 800 bin oy fark atarak yeniden seçildi.

İmamoğlu bu seçimde, CHP'nin etkili olduğu Şişli, Kadıköy, Beşiktaş gibi ilçelerde yüzde 90 ve üzerinde oy alırken; zirvede yüzde 90,9 ile Şişli Teşvikiye var.

AK Parti'nin söylemleri hangi ilçelerde kaybettirdi

Twitter'da adayların aldıkları oyları analiz eden "@NOnurkuru" kullanıcı adlı Nezih Onur Kuru, AK Parti'nin söylemlerinin hangi ilçelerde oyların düşmesine neden olduğunu da analiz etti.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Alişan'dan "İmamoğlu'nu kabul etmiyorum" sözlerine açıklama: Beni itham edenlerin...
Foto Galeri Alişan'dan "İmamoğlu'nu kabul etmiyorum" sözlerine açıklama: Beni itham edenlerin... Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Çanakkale'de erken terhis olan askerlere kaza şoku! 2'si ağır 5 yaralı
Çanakkale'de erken terhis olan askerlere kaza şoku! 2'si ağır 5 yaralı
Amasya merkezli silah kaçakçılığı operasyonu: 16 gözaltı
Amasya merkezli silah kaçakçılığı operasyonu: 16 gözaltı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MYK'da seçim itirafı ve talimat
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MYK'da seçim itirafı ve talimat
CHP'li Yıldırım Kaya en büyük teşekkürü Demirtaş'ın hak ettiğini düşünüyor
CHP'li Yıldırım Kaya en büyük teşekkürü Demirtaş'ın hak ettiğini düşünüyor
Rüya uçağın adı belli oldu! Eren Bülbül detayı
Rüya uçağın adı belli oldu! Eren Bülbül detayı
Avrupa'da en ucuz taksi Türkiye'de taksi ücretlerine zam geliyor
Avrupa'da en ucuz taksi Türkiye'de taksi ücretlerine zam geliyor
ÖNCEKİ HABERLER
Temmuz ayında tatile girmesi beklenen TBMM tatile girmeyecek
Temmuz ayında tatile girmesi beklenen TBMM tatile girmeyecek
Joao Felix rekor bedelle Atletico Madrid'de
Joao Felix rekor bedelle Atletico Madrid'de
AÖF 3 ders sınav başvurusu nasıl yapılır AÖF sınav tarihi
AÖF 3 ders sınav başvurusu nasıl yapılır AÖF sınav tarihi
Ali Babacan Erdoğan görüşmesinde şaşırtan detaylar ortaya çıktı
Ali Babacan Erdoğan görüşmesinde şaşırtan detaylar ortaya çıktı
FED'in faiz indirimi beklentileri! Yükselen dolar güne bakın kaçla başladı
FED'in faiz indirimi beklentileri! Yükselen dolar güne bakın kaçla başladı
MERO kimdir kaç yaşında MERO aslen nereli gerçek ismi ne?
MERO kimdir kaç yaşında MERO aslen nereli gerçek ismi ne?
Ali Babacan o isimlerle yemekte buluştu işte o görüntüler
Ali Babacan o isimlerle yemekte buluştu işte o görüntüler
AÖF yaz okulu kayıt yapma 2019 başvuru ücretleri kaç para?
AÖF yaz okulu kayıt yapma 2019 başvuru ücretleri kaç para?
Yorumlar 6 yorum