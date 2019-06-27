Alişan "İmamoğlu'nu kabul etmiyorum" demiş! Olay açıklama geldi

İddiaların odağında olan Alişan, "Birisi bir yalan atıyor ortaya,ama işin daha vahimi ona inanıpta beni itham edenlerin hepsi okumuş,mürekkep yalayıp yutmuş,son derece zeki!! İnsanlar..Yalana inanmak isteyenler inanmaya devam etsin..Ama hakaret eden herkesle yargı yoluyla hesaplaşacağım.." diyerek o sözleri sarfetmediğini söyledi.