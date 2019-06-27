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Merih Demiral ve Abdulkadir Ömür kutsal topraklarda

Merih Demiral ve Abdulkadir Ömür kutsal topraklarda

A Milli Futbol Takımı'nın iki yıldız oyuncusu Abdulkadir Ömür ve Merih Demirel Medine'ye gitti.

Transferin iki gözde ismi Trabzonspor'lu Abdulkadir Ömür ile İtalya'nın Sassuolo takımında forma giyen Merih Demirel, arkadaşlarıyla birlikte Medine'ye gitti. 

İslam aleminin en kutsal yerlerinden olan Medine'ye giden iki yıldız isim burada ihram giyerek kutsal mekanları gezdiler.

Yeni sezon için dua ettiler

Hz. Muhammed'in hicretten sonra inşa ettirdiği ve namaz kıldırdığı yer olan Peygamber Cami'ni ziyaret eden iki oyuncu burada namaz kılarak yeni sezon öncesi dua etti. 

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