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Yusuf Yazıcı için İtalya'dan sürpriz talip

Yusuf Yazıcı için İtalya'dan sürpriz talip

Çizme medyası, Lazio'nun Trabzonsporlu Yusuf Yazıcı için 20 milyon Euro'luk teklifle bordo-mavili kulübün kapısını çalacağını yazdı.

İtalyan basını Lazio'nun, Sırp oyuncusu Sergej Milinkovic'i satması halinde Trabzonspor'un milli oyuncusu Yusuf Yazıcı için teklif götürebileceğini iddia etti.

İtalyan Corriere dello Sport, Lazio'nun Sırp oyuncusu Sergej Milinkovic'i satması halinde Trabzonspor'un milli oyuncusu Yusuf Yazıcı için teklif götürebileceğini yazdı.

20 milyon euro
İtalyan ekibinin 20 milyon Euro'luk bir teklifle Karadeniz ekibinin kapısını çalacağı belirtildi. Ancak bordo-mavililerin başkanı Ahmet Ağaoğlu net bir dille gençleri vermeyeceğini ifade etmişti.

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