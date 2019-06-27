Fiat'tan temmuz kampanyaları

Fiat'ın temmuz ayı sonuna kadar geçerli olacak kampanyaları var. Kredi kampanyasında 500X SUV ve 500L 48 bin lira 12 ay yüzde 0,99 faizli kredi ile Egea ailesinin dizel üyeleri ise 24 bin lira için 12 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi ile satın alınabiliyor

Şirketten yapılan açıklamaya göre, markanın ay boyunca geçerli olan aksesuar kampanyası ile 500X SUV ve 500L modelleri için, işçilik bedeli hariç 1500 liralık aksesuar alımlarında araç bedelinde yüzde 10 oranında indirim fırsatı sunuluyor.

Ayrıca 500L ve 500X SUV ile Egea model ailesinin otomatik şanzımanlı versiyonları, manuel vites fiyatından satın alınabiliyor.

Fiat, 500 ailesinin ikonik tarzını zengin ve renkli aksesuarlar ile tamamlıyor.

Kredi kampanyasında 500X SUV ve 500L 48 bin lira 12 ay yüzde 0,99 faizli kredi ile Egea ailesinin dizel üyeleri ise 24 bin lira için 12 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi ile satın alınabiliyor.