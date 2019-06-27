Sezai Temelli'den Erdoğan'ın 'Demirtaş ile Öcalan'ın iktidar mücadelesi' tezine yanıt

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi ilişkin konuları değerlendirdiği konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "HDP-PKK arasında savaş var. Demirtaş-Öcalan arasında iktidar mücadelesi var" sözlerine cevap verdi.

Temelli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı yayındaki sözlerine yanıt vererek "HDP'nin içinde sanki bir kırılma varmış, bir iktidar savaşı varmış gibi bir senaryo da devreye sokulmaya çalışıldı. Abdullah Öcalan'ın mektubu üzerinden de bu senaryo güçlendirmeye çalışıldı. Ancak hem daha önceki mesajları ve mektubu bütünlüklü okuduğunuzda aslında iktidarın kurgulamaya çalıştığı siyasete karşı çıkan, toplumu demokratik siyasete davet eden ve demokratik çözüm konusunda inisiyatif almaya davet eden bir yerde duruyordu." dedi.

Sezai Temelli, DW Türkçe'nin sorularını yanıtladı.

Erdoğan'ın tezine yanıt

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın İmralı Cezaevi'nden gönderdiği mektubu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı yayında yorumlamasına dair bir soruya Temelli'nin yanıtı şöyle oldu:

"31 Mart'a giden süreçte sürekli suçlandık. Terörist olduk, kovulduk, dinsiz olduk, akla hayale gelmeyecek her türlü hakaret, suçlama ve saldırıyla karşı karşıya kaldık. 23 Haziran'a giderken, Cumhur İttifakı bir taktik değişikliğine gitti. Kürtlere şirin gözükelim taktiğine geçtiler. Kürt kardeşlerim, Kürtler ciğer parem, Kürtçe bir iki kelime, Kürdistan sözcüğünün rahatça kullanımı ve buna yönelik hamleler geldi.

Bunu yaparken de yine HDP'nin içinde sanki bir kırılma varmış, bir iktidar savaşı varmış gibi bir senaryo da devreye sokulmaya çalışıldı. Abdullah Öcalan'ın mektubu üzerinden de bu senaryo güçlendirmeye çalışıldı.

'Biz Öcalan'ı 2013'ten beri çok iyi anlayıp, takip ediyoruz'

Ancak hem daha önceki mesajları ve mektubu bütünlüklü okuduğunuzda aslında iktidarın kurgulamaya çalıştığı siyasete karşı çıkan, toplumu demokratik siyasete davet eden ve demokratik çözüm konusunda inisiyatif almaya davet eden bir yerde duruyordu. Belli sözcükleri, kendi cümle bütünlüğünden koparıp ele aldığınızda farklı farklı yorumlamanız mümkün. Ancak biz Öcalan'ı 2013'ten beri çok iyi anlayıp, takip ediyoruz. Yine aynı şekilde yorumladık. Sağlıklı şekilde yorumladığımızın sonuçlarını da zaten hep birlikte yaşadık."