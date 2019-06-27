Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı! Terim kahrolacak
İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United'da forma giyen ve Galatasaray'ın ilgilendiği Javier Hernandez transferinde flaş bir gelişme yaşandı.
Tottenham Hotspur, Eljif Elmas için 17 milyon Euro ve Vincent Janssen'in tapusunu öneriyor. Uzun süredir Tottenham'a gideceği konuşulan Fenerbahçe'nin 19 yaşındaki Makedon orta sahası Eljif Elmas için 17 milyon Euro ve sözleşmesi 2020'de tamamlanacak Hollandalı forvet Vincent Janssen'in bonservisi teklif edilecek.
Mevlüt, Galatasaray yolunda... Takımdaki Türk oyuncu sayısını artırmaya çalışan Galatasaray, gündemine şimdi de Mevlüt Erdinç'i aldı. Başakşehirli futbolcu geçen sezonu Antalya'da kiralık geçirirken, kırmızı-beyazlı forma altında 27 maçta 14 gol ve 3 asistlik performans ortaya koymuştu.
Aboubakar hazır... 27 yaşındaki golcü 'Gelirim' dedi, Sarı Kırmızılılar, Porto'ya kiralama teklifi sunma kararı aldı. Tecrübeli futbolcunun "Gelmek isterim. ama kulübümle görüşmelisiniz" diyerek yeşil ışık yakması ile ilk engeli aşan Aslan, Porto'ya teklif sundu.
Forvet hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe için ortaya atılan son iddia ise ''Chicharito'' lakaplı Javier Hernandez oldu. West Ham'dan ayrılma kararı alan Javier Hernandez'in menajerinin Fenerbahçe ile görüşme halinde olduğu belirtildi. Ayrıca oyuncunun Valencia'ya ya da MLS'e transfer olabileceği bildirildi.