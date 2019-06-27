Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı! Terim kahrolacak

Forvet hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe için ortaya atılan son iddia ise ''Chicharito'' lakaplı Javier Hernandez oldu. West Ham'dan ayrılma kararı alan Javier Hernandez'in menajerinin Fenerbahçe ile görüşme halinde olduğu belirtildi. Ayrıca oyuncunun Valencia'ya ya da MLS'e transfer olabileceği bildirildi.