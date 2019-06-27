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İzmir'de dikkat çeken PKK operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

İzmir'de dikkat çeken PKK operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

İZMİR'de, bölücü terör örgütü PKK'ya eleman ve para temin ettikleri öne sürülen 9 kişi, gözaltına alındı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde, il merkezi ile Torbalı, Menemen ve Seferihisar ilçelerinde, bölücü terör örgütü PKK'ya eleman ve para temin eden kişilere yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Yapılan baskınlarda 9 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildiği belirtildi.

Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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