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Çocuk parkına pitbull köpeklerini bağlayıp kaçtılar

İhlas Haber Ajansı
Çocuk parkına pitbull köpeklerini bağlayıp kaçtılar

DÜZCE'de kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler 2 pitbull cinsi köpeği park girişine bağlayıp kaçtı.

Düzce kent merkezinde bir çocuk parkının girişine kimliği belirlenemeyen kişi yada kişilerce bağlanarak bırakılan 2 pitbull cinsi köpek, görenleri korkuttu. Mahalle halkı, terk edildiği daha sonra anladıkları köpekleri barınak görevlilerine teslim ettiler. 

Düzce'de 2 pitbull cinsi köpek, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce Cedidiye Mahallesi Fettah Bey Çocuk Parkı girişine zincirle bağlanarak terk edildi. 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’na göre beslenmesi, bakılması, sahiplenilmesi, üretilmesi yasak olan ve tehlikeli hayvanlar sınıfında olan iki köpeği görenler bir süre korku içinde hayvanlara yaklaşamadı. Gün boyu sahiplerinin gelmesi beklenen köpekler, gece saatlerine kadar zincirle bağlı oldukları park girişinde bekledi.

Barınağa götürüldü
Köpeklerin terk edildiğini anlayan Cedidiye Mahallesi Muhtarı Cemalettin Yesirci ve vatandaşlar, köpeklerin sahibi gelmeyince durumu Düzce Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne bildirdi. İhbar üzerine Düzce Belediyesi Hayvan Barınağından gelen yetkililer, köpekleri alarak barınağa götürdüler. 

Korkudan parka giremiyorlar
Terk edilen köpekler nedeniyle çocukların korktukları için parka giremediğini belirten Cedidiye Mahallesi Muhtarı Cemalettin Yesirci,, "Saat 1 civarında kimliğini tespit edemediğimiz şahıslar köpekleri parka bırakmışlar. Pitbull cinsi köpekler. Çocuklar parka giremediler korkudan. Düzce Belediyesi Hayvan Barınağından bir kişinin gelip köpekleri almasını bekliyoruz. Çocuklar parka nasıl girebilsin ki saat 1’den beri buradalar. ” dedi. 

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