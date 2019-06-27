Belediyede kadrolar değişecek mi? İmamoğlu net konuştu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediyede kadro değişikliğine gidileceğini vurgulayarak "Ancak mevcut kadrodan da içimize katacağımız insanlarımız var" diye konuştu.

23 Haziran seçiminde yüzde 54,21 oy alan Ekrem İmamoğlu, resmi olmayan sonuçlara göre İBB Başkanı seçildi. Bugün görevi teslim alacak olan İmamoğlu, "Belediyede kadro değişikliğine gidilecek mi?" sorusuna yanıt verdi. İmamoğlu, belediyeden kadronun değişeceğini belirterek "Bizim bir kadromuz var" ifadelerini kullandı.

"Gayet tabii. Bizim bir kadromuz var"

İmamoğlu, "Gayet tabii. Bizim bir kadromuz var. Ancak mevcut kadrodan da içimize katacağımız ve çalışmayı düşündüğümüz insanlarımız var." dedi.

Protesto eden işçilerle ilgili işlem yapılacak mı?

İmamoğlu, "31 Mart'tan sonra sizi protesto eden çalışanlarla ilgili bir işlem yapacak mısınız?" sorusuna "Benim temelde duruşum, kin duymam. Ama herkesin iş hukukuna, iş ahlakına uygun davranması gerektiğine inanırım. Bu, kurum içi disiplini sağlar." cevabını verdi.