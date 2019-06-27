HABER /  POLİTİKA
ADV Bitcoin fırsatını tanıyın
ADV ÖTV indirimi için son fırsat!

Belediyede kadrolar değişecek mi? İmamoğlu net konuştu

Belediyede kadrolar değişecek mi? İmamoğlu net konuştu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediyede kadro değişikliğine gidileceğini vurgulayarak "Ancak mevcut kadrodan da içimize katacağımız insanlarımız var" diye konuştu.

23 Haziran seçiminde yüzde 54,21 oy alan Ekrem İmamoğlu, resmi olmayan sonuçlara göre İBB Başkanı seçildi. Bugün görevi teslim alacak olan İmamoğlu, "Belediyede kadro değişikliğine gidilecek mi?" sorusuna yanıt verdi. İmamoğlu, belediyeden kadronun değişeceğini belirterek "Bizim bir kadromuz var" ifadelerini kullandı.

"Gayet tabii. Bizim bir kadromuz var"

İmamoğlu, "Gayet tabii. Bizim bir kadromuz var. Ancak mevcut kadrodan da içimize katacağımız ve çalışmayı düşündüğümüz insanlarımız var." dedi.

Protesto eden işçilerle ilgili işlem yapılacak mı?

İmamoğlu, "31 Mart'tan sonra sizi protesto eden çalışanlarla ilgili bir işlem yapacak mısınız?" sorusuna "Benim temelde duruşum, kin duymam. Ama herkesin iş hukukuna, iş ahlakına uygun davranması gerektiğine inanırım. Bu, kurum içi disiplini sağlar." cevabını verdi.

23 Haziran öncesi ve sonrası yaptığı açıklamalar

İmamoğlu, 23 Haziran sonrası yaptığı açıklamada Saraçhane'deki belediye binası önünde kendisine karşı bildiri okuyan İBB çalışanlarıyla ilgili, "Şunu işten çıkarayım, bunu kovayım böyle şeyler aklımın ucundan bile geçmez" demişti. İmamoğlu, 23 Haziran öncesi yaptığı konuşmada da "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan tüm emekçi kardeşlerime sesleniyorum. Hiç kimsenin işine ve emeğine dokunmayacağız" demişti.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Gülse Birsel Ali İhsan Yavuz'a "laf eden karşısında beni bulur" deyip teşekkür etti!
Foto Galeri Gülse Birsel Ali İhsan Yavuz'a "laf eden karşısında beni bulur" deyip teşekkür etti! Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Furkan Soyalp Başakşehir'de
Furkan Soyalp Başakşehir'de
Haziran ayında ekonomik güven endeksi arttı
Haziran ayında ekonomik güven endeksi arttı
Yusuf Yazıcı için İtalya'dan sürpriz talip
Yusuf Yazıcı için İtalya'dan sürpriz talip
Sezai Temelli'den Erdoğan'ın 'Demirtaş ile Öcalan'ın iktidar mücadelesi' tezine yanıt
Sezai Temelli'den Erdoğan'ın 'Demirtaş ile Öcalan'ın iktidar mücadelesi' tezine yanıt
Rusya'da iniş yapan yolcu uçağı alev aldı! 2 ölü 22 yaralı
Rusya'da iniş yapan yolcu uçağı alev aldı! 2 ölü 22 yaralı
ABD Savunma Bakan Vakili Mark Esper'den Hulusi Akar'a tehdit gibi uyarı
ABD Savunma Bakan Vakili Mark Esper'den Hulusi Akar'a tehdit gibi uyarı
ÖNCEKİ HABERLER
Galatasaray, Halil Dervişoğlu'nun peşinde
Galatasaray, Halil Dervişoğlu'nun peşinde
İzmir'de dikkat çeken PKK operasyonu! Çok sayıda gözaltı var
İzmir'de dikkat çeken PKK operasyonu! Çok sayıda gözaltı var
AÖF yaz okulu kayıt yapma 2019 başvuru ücretleri kaç para?
AÖF yaz okulu kayıt yapma 2019 başvuru ücretleri kaç para?
Yargıtay'dan emsal karar: Kasa açığı tazminatsız kovulma sebebi
Yargıtay'dan emsal karar: Kasa açığı tazminatsız kovulma sebebi
Fiat'tan temmuz kampanyaları
Fiat'tan temmuz kampanyaları
MERO kimdir kaç yaşında MERO aslen nereli gerçek ismi ne?
MERO kimdir kaç yaşında MERO aslen nereli gerçek ismi ne?
Fatih Terim'in zor kararı! İki isimden birini feda edecek
Fatih Terim'in zor kararı! İki isimden birini feda edecek
KPSS ne zaman 2019 ÖSYM KPSS sınav takvimi güncel tablosu
KPSS ne zaman 2019 ÖSYM KPSS sınav takvimi güncel tablosu
Yorumlar 2 yorum