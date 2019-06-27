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Facebook'tan kırmızı bildirim kararı! İstenildiğinde kapatılabilecek

Facebook'tan kırmızı bildirim kararı! İstenildiğinde kapatılabilecek

Mark Zuckerberg'in kuruculuğunu üstlendiği Facebook, bildirimlerin gösterildiği kırmızı noktaların istenildiğinde kapatılabilmesi için çalışmalara başladı.

Facebook, platform içinde yer alan kırmızı bildirimler kullanıcılar tarafından düzenlenebilir olmadığı için eleştirilere neden oluyordu. Platform içindeki çoğu bildirimin kırmızı renkte görünmesi görüntü kirliliğine de neden oluyordu.

Şikayetleri dikkate alan Facebook, kırmızı bildirimlerin istenildiği taktirde filtrelenebilmesi için çalışmalara başladı.

facebook

Kullanıcılar, yeni özellik kullanılmaya başlandığında Ayarlar>Bildirimler>Bildirim Ayarları bölümüne girerek istedikleri bildirim ayarlarını değiştirebilecek.

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