HDP Ekrem İmamoğlu’ndan ne bekliyor Saruhan Oluç açıkladı!

23 Haziran seçimlerinde Ekrem İmamoğlu'nu destekleyerek büyük bir oy farkı yaratan HDP İmamoğlu'ndan beklentisini açıkladı.

Yinelenen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimini değerlendiren HDP’li Saruhan Oluç, seçmenin haksızlığı kabul etmediği için oy farkının bu kadar fazla çıktığını söyledi.

HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, Sputnik’in de aralarında bulunduğu bir grup gazeteciyle sohbetinde partisinin açık destek verdiği CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu’nun 9 puan farkla kazandığı yenilenen İstanbul seçimini değerlendirdi.

Saruhan Oluç, seçim sürecinde İmamoğlu’nun kazanması halinde İSPARK yönetiminin HDP’ye devredileceği iddiaları hatırlatılarak, “Ekrem İmamoğlu’na açık destek verdiniz. İmamoğlu’ndan, CHP’li diğer belediyelerden beklentiniz var mı?” sorusuna ise şu yanıtı verdi:

HDP İmamoğlu'ndan ne bekliyor?

“(Gülerek) Zarar eden kurumları istemiyoruz. Şaka bir yana, biz hiçbir şekilde meseleye böyle bakmadık, bakmayız da zaten. Bir seçim taktiği belirledik, gerekçesini de açıkladık: İktidar ittifakının iktidar alanını daraltmak. Herhangi bir pazarlık yaparak, bir beklentiye girerek yapmadık bu işledi. Ne bekliyoruz İmamoğlu’ndan, sadece İmamoğlu değil birçok büyükşehir için bu söylenebilir.

Batı’da ciddi bir oy oranımız var

Son seçimler gösterdi ki Batı’da ciddi bir oy oranımız var. Bizim orada yaşayan seçmenlerimizin ihtiyaçları var, bütün o illerdeki insanlar gibi. O ihtiyaçlara da dikkat edilsin istiyoruz. Bunların kimisi kültürel ihtiyaçlardır, mesela taziye evleridir, kültürel derken bunları kastediyorum.

Ekrem Bey dil kursundan bahsetti

Ekrem bey dil kursundan bahsetti, olabilir. Tabii biz anadilde eğitimi daha çok önemsediğimiz için ama kurs açılmasına da itiraz etmeyiz, bu da bir hizmettir. Dolayısıyla bizim o illerde yaşayan seçmenlerimizin de ihtiyaçlarının dikkate alınması.

Farklı anadillere, kültürlere, kimliklere sahip insanların ihtiyaçlarına dikkat edilmeli

Farklı anadillere, kültürlere, kimliklere sahip insanların ihtiyaçlarının dikkate alınması bizim beklentimizdir. Ekrem Bey televizyon programında Binali Yıldırım ile tartışırken güzel bir laf etti, ‘barış mahalleden başlar’ dedi. Çok önemli bir laftı. Barışın mahalleden başlayacağı bir ortamın gerçekleşmesi bizim için çok önemlidir.

Özel bir beklentimiz yok!

Burada bahsettiğim barış sadece Kürt sorununda barış değil, toplumun içinde o kadar çok ayrışma konusu ortayı çıktı ki. Dolayısıyla barış mahalleden başlar lafı gerçekten önemli bir laf bizim için. Onun dışında büyükşehir belediyesinden beklenen hizmetler ne ise elbette ki hepsini bizim seçmenlerimiz de be bekliyor. Özel bir şeyimiz yok yani, İSPARK filan istemiyoruz.”