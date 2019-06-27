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Birim enerji ek fiyat farkında değişiklik yapıldı

Anadolu Ajansı
Birim enerji ek fiyat farkında değişiklik yapıldı

Birim enerji için hesaplanacak ek fiyat farkı ile birim enerji bedeli, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından ilan edilen ve idarenin bağlantı gerilim seviyesine, abone grubuna, tarife sınıfına ve tek veya çok zamanlı olma durumuna ilişkin KDV hariç diğer vergi ve fonlar dikkate alınmak suretiyle belirlenen tarife bedelini geçemeyecek.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun geçici üçüncü maddesi uyarınca hesaplanacak ek fiyat farkına ilişkin ekli esaslarda değişikliğe gidildi.

Bu kapsamda birim enerji için hesaplanacak ek fiyat farkıyla birlikte Kamu İhale Kanunu'na göre ihale edilen mal alımlarında uygulanacak fiyat farkına ilişkin esaslar gereğince ödenecek birim enerji bedeli, EPDK tarafından ilan edilen ve idarenin bağlantı gerilim seviyesine, abone grubuna, tarife sınıfına ve tek veya çok zamanlı olma durumuna ilişkin KDV hariç diğer vergi ve fonlar dikkate alınmak suretiyle belirlenen tarife bedelini geçemeyecek.

Ayrıca, söz konusu kararla "Bakanlar Kurulu" ibaresi de "Cumhurbaşkanı" olarak değiştirildi.

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