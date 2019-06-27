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İlerleyen yaşına rağmen 41 kilo veren yaşlı adam sağlığına kavuştu

İhlas Haber Ajansı
İlerleyen yaşına rağmen 41 kilo veren yaşlı adam sağlığına kavuştu

AMASYA'da 72 yaşındaki yaşlı adam 1,5 yılda 41 kilo verdi. Yüksek tansiyon hastası olan yaşlı adam ilaçlardan ve hastalıktan kurtuldu.

Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesinde yaşayan 72 yaşındaki Cuma Sarıtaş, 41 kilo vererek yeniden sağlığına kavuştu. 

Cuma dede, Diyetisyen Gülşah Yıldız Akyılmaz’ın diyet önerilerine uyarak ve düzenli olarak her gün yürüyüş yaparak 1,5 sene içinde 41 kilo verdi. Tansiyon için kullandığı ilaçlardan da kurtulan Cuma Sarıtaş 72 yaşında hayata yeniden başladı. 

İlaçlardan kurtuldu
Diyetisyen Gülşah Yıldız Akyılmaz, “Cuma amca 1,5 sene önce geldi. 120 kiloydu, şimdi 79 kilo. 1,5 senede 41 kilo verdi. Yüksek tansiyon hastası, 3 tane ilacı vardı geldiğinde. Ama şimdi hepsinden kurtulduk. Diyetle kurtulduk. Belli bir yaşın üstünde yaşam tarzı değişikliği yaparsak, yürüyüşümüzü yaparsak, beslenmemizi düzenlersek yüksek tansiyondan kurtuluyoruz, ilaçlardan kurtuluyoruz, başarıyoruz” dedi. 

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