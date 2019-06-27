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Marmaris'te yapılan operasyonda 6 bin 849 şişe sahte içki ele geçirildi

Demirören Haber Ajansı
Marmaris'te yapılan operasyonda 6 bin 849 şişe sahte içki ele geçirildi

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde depoya baskın yapıldı. 6 bin 849 şişe sahte içki ele geçirildi.

Marmaris Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, 2 aylık fiziki ve teknik takip sonucunda sahte içki bulunduğu tespit edilen bir depoya operasyon düzenledi. Dün İçmeler Mahallesi'ndeki depoya yapılan baskında, 10 ayrı markada toplam 6 bin 849 şişe sahte votka, rakı, cin, viski ve tekila ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli A.K. gözaltına alındı.

Ekipler, son 20 gün içinde ilçede ele geçirilen gümrük kaçağı ya da sahte alkollü içkinin 20 bin şişeyi geçtiğini kaydetti.

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