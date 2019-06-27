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Fatih Altaylı'yı yanlışlıkla arayan AK Partili söyledi gündeme oturdu

Fatih Altaylı'yı yanlışlıkla arayan AK Partili söyledi gündeme oturdu

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, son birkaç gündür ortaya atılan iddiaları köşesine taşımaya devam ederken yine bu kadar da olmaz dedirten bir telefon görüşmesinden köşesinde bahsetti. Yanlışlıkla Fatih Altaylı'yı bir AK Partili aradı ve memleketine dönemediğini söyledi.

23 Haziran seçimleri öncesinde çıkan bir kampanya da partiler tatilde olan seçmeni oy kullanması için İstanbul'a getirmek için seferberlik başlatmışlardı.

Seçimlerden sonra sosyal medyada, AK Parti tarafından oy kullanmaları için İstanbul'a getirilen seçmenlerin geri götürülmediği iddia edilmişti.

Bazı videolar ve fotoğraflarla, il yönetimleri tarafından İstanbul'a getirilenlerin ortada kaldığı söylentisi mevcuttu.

Bu iddiaları Habertürk Yazarı Fatih Altaylı da köşesine taşıyarak kendisine gelen bir telefonu aktardı. 

-Yazının ilgili bölümü şöyle: 

Önceki sabah erken saatlerde telefonum çaldı.

Tanımadığım bir numara.

Açtım.

“Selamın Aleyküm başkanım” diyen bir ses.

Galatasaray’da 2. Başkanlık yaptığım dönemden bu yana kimileri başkanım diyor. Telefon numaramı bulan bir taraftar zannettim önce.

“Buyur kardeşim” dedim.

Makinalı tüfek gibi anlatmaya başladı:

“Başkanım bizi oy vermek için İstanbul’a getirdiler. Çok şükür geldik oyumuzu kullandık. Şimdi dönüş yapmamız gerekiyor ama muhatap bulamıyoruz İstanbul’da. Ulaştığımız kişiler bize uçak bileti verilmeyeceğini, otobüs bileti ayarlanabileceğini ama beklememiz gerektiğini söylüyorlar. Başkanım İstanbul’da kaldık, çok mağduruz. İşimizin başına dönemiyoruz.”

-Sonunda araya girebildim.

“Birader sen kimi arıyorsun” dedim.

“AK Parti …  il başkanını” dedi.

“Yok kardeş” dedim, “Yanlış aradın. Bu telefon CHP il başkanının” dedim.

Baktım çok kızdı.

Kapattım.

 

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