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Gambiya'nın eski lideri Yahya Jammeh tecavüzle suçlandı!

Gambiya'nın eski lideri Yahya Jammeh tecavüzle suçlandı!

Eski güzellik kraliçesi i Fatou Toufah Jallow'un 2015'te Jammeh'in görevdeyken başkanlık konutunda kendisine tecavüz ettiğini iddia etti. Gambiya hükümeti, eski Cumhurbaşkanı Yahya Jammeh'in cinsel şiddetine maruz kalan tüm kadınları ve kız çocuklarını ihbarda bulunmaya çağırdı.

BBC'nin iddialar konusunda, Ekvador Ginesi'nde sürgünde olan Jammeh'e ulaşmaya çalıştığı ama sonuç alamadığı öğrenildi.

Jammeh'in APRC partisinin başkan yardımcısı Ousman Rambo Jatta ise suçlamaları red ederek şunları söyledi:

Jammeh'in iadesi istenebilir

23 yaşındaki eski güzellik kraliçesi Jallow, 54 yaşındaki Jammeh ile mahkemede yüz yüze gelmek istediğini belirtti.

Jallow, bu açıklamaları, Jammeh'e yönelik başka bir tecavüz soruşturması sonrası yaptı.

Gambiya Başsavcısı Abubacar Tambadou, "Makamını kötüye kullanarak birçok Gambiyalıya zarar verdi" dediği Jammeh ile ilgili tecavüz ve diğer cinsel saldırı iddialarını "iğrenç" olarak niteledi.

22 yıl iktidarda kalan Jammeh dönemindeki insan hakları ihlallerinin soruşturulması için bir komisyon kuruldu.

Cumhurbaşkanı Adama Barrow, Jammeh'in iadesini istemek için soruşturmanın sonuçlanmasını bekleyeceğini söyledi.

'Jammeh, koluma iğne yaptı, bana tecavüz etti'

Jallow, 2014'te 18 yaşındayken, başkent Banjul'da düzenlenen güzellik yarışmasından sonra Jammeh ile tanıştırıldığını söyledi.

Başlangıçta Jammeh'in kendisine baba gibi davrandığını, tavsiyelerde bulunduğunu, hediyeler ve para verdiğini hatta ailesinin evine su bağlattığını belirten Jallow, eski cumhurbaşkanının bir davette yardımcılarından birinin aracılığıyla kendisine evlenme teklifi ettiğini öne sürdü.

Bu teklifi reddettikten birkaç ay sonra devlet konuk evinde bir dini törene davet edildiğini ancak bunun yerine zorla Jammeh'in sarayına götürüldüğünü anlatan Jallow şöyle devam etti:

"Artık olacaklar belliydi. Tokat atıp diz çöktürdü. Cinsel organını yüzüme sürtmeye başladı. Vahşice saldırdı. Çığlıklar atıyordum. Koluma bir iğne yaptı. Bir noktadan sonra direnmeyi bıraktım."

Olaydan sonra 3 gün boyunca kendisini bir odaya kapadığını ve sonunda komşu ülke Senegal'e kaçmaya karar verdiğini söyleyen Jallow, Dakar'da insan hakları kuruluşlarından yardım istediğini ve koruma statüsünün onaylanmasıyla Kanada'da yaşamaya başladığını anlattı.

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