Benzin fiyatı güncel zam mı geldi kaç para güncel fiyat listesi

Benzine zam mı geldi benzin kaç para oldu soruları motorine yapılan zammın ardından araştırılan konulardan biri oldu. 27 Haziran gecesinden geçerli olmak üzere benzine 20 kuruş civarı zam geldi. Güncel benzin fiyatlarına göre İstanbul'da bugün 6.81 TL’den, Ankara’da 6.89 TL’den, İzmir’de ise 6.85 TL’den satılıyor.

Motorinin litre fiyatına gelen 22 kuruşluk zammın ardından, benzin fiyatlarına zam mı geldi araştırması vatandaşlar tarafından araştırıldı. 27 Haziran gece yarısından itibaren 20 kuruş civarı zam geldi.

Motorine 22 kuruş zam gelmişti: Motorinin litre fiyatına dün gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 22 kuruş zam gelmiş ve pompa fiyatları artış göstermişti. Bugün ise uluslararası piyasalarda petrol fiyatında yaşanan artıştan ötürü benzin fiyatlarına 20 kuruş civarı zambekleniyor. Akaryakıt temsilcileri gelecek bu yeni zammın pompa fiyatlarına yansıyacağı seçim öncesi eşel mobil sisteminden karşılanarak indirim gerçekleştirildiğini belirtti. Eşel mobil sisteminin benzin fiyatlarında devreye girmesi için 15 kuruş civarı bir zammın daha gelmesi gerekiyor.

İstanbul ve Ankara'da benzin fiyatı ne kadar?: Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere zam gelmesi beklenen benzin fiyatları İstanbul'da bugün 6.81 TL’den, Ankara’da 6.89 TL’den, İzmir’de ise 6.85 TL’den satılıyor. Gelecek zammın kesinleşmesi sonucu ile bu fiyatlar güncellenip artış gösterecek.