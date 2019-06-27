Ali Babacan kimdir aslen nereli Erdoğan ile görüşmüştü

Eski Dışişleri Bakanı ve Eski Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 23 Haziran İstanbul seçimleri öncesi yaptığı görüşme sonrası yeniden merak konusu oldu. Peki Ali Babacan kimdir aslen nereli ve kaç çocuğu var? Ayrıntılar haberimizde.

Ali Babacan yeniden gündemde. Yeni parti kuracağı iddialarıyla anılan Babacan, son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İstanbul seçimlerin öncesi yüz yüze görüşme yapınca, bir kez daha merak konusu oldu. Pek çok kimse tarafından Babacan kimdir nereli kaç yaşında gibi soruların yanıtı aranıyor. İşte Ali Babacan'ın hayatı:

Ali Babacan kimdir?

1967 yılında Ankara'da doğdu. 1985'te Türk Eğitim Derneği Ankara Koleji Vakfı Özel Lisesi’ni birincilikle bitirdi. 1989 yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden üniversite birincisi olarak mezun oldu.

1990 yılında Fulbright bursunu kazanarak, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Northwestern Üniversitesi Kellogg School'da İşletme dalında Yüksek Lisans (MBA) yaptı.

Yüksek lisans çalışmalarında, Pazarlama, Organizasyon ve Uluslararası İş İdaresi dallarında uzmanlaştı.

1992-1994 yılları arasında, ABD’de finans sektörünün üst düzey yöneticilerine danışmanlık yapan özel bir şirkette çalıştı.



1994-2002 yılları arasında, Ankara'da özel sektörde iş hayatını sürdürdü.

2001 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi’nin Kurucu Üyesi olarak siyasete adım attı ve Parti’nin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi.

35 yaşında ekonominin başına geçti

3 Kasım 2002 genel seçimlerinde, 22. Dönem Ankara Milletvekili oldu. 58. ve 59. T.C. Hükûmetlerinde “Ekonomiden Sorumlu” Devlet Bakanı olarak görevlendirildi.

3 Haziran 2005 tarihinde, Devlet Bakanlığı görevinin yanı sıra Avrupa Birliği ile müzakereleri yürütmek üzere Başmüzakereci olarak atandı.

22 Temmuz 2007 genel seçimlerinde, 23. Dönem Ankara Milletvekili olarak yeniden seçildi.

Dışişleri Bakanlığı da yaptı

29 Ağustos 2007 tarihinde, 60. T.C. Hükümeti’nin Dışişleri Bakanı olarak atandı.

1 Mayıs 2009 tarihinde, 60. T.C. Hükümeti’nde “Ekonomik Konularda Genel Koordinasyondan Sorumlu” Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı olarak görevlendirildi.

12 Haziran 2011 genel seçimlerinde, 24. Dönem Ankara Milletvekili olarak bir kez daha seçildi.

61. ve 62. T.C. Hükümetlerinde “Ekonomik Konularda Genel Koordinasyondan Sorumlu” Başbakan Yardımcısı olarak görevlendirildi.

Evli ve 3 çocuk babası

İngilizce bilen Babacan, evli ve üç çocuk babasıdır.