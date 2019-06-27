İmar Barışı'nda Yapı Kayıt Belgesi ödemelerine taksit talebi

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Yapı Kayıt Belgesi'nde 100 bin lirayı aşan bedellerin 12 ay, 500 bin lirayı aşan bedellerin ise 24 ay taksitlendirilmesinin firmalara finansman anlamında ciddi fayda sağlayacağını açıkladı.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, yaptığı yazılı açıklamada, imar barışında 30 Haziran’da sona erecek Yapı Kayıt Belgesi Bedeli ödemeleri için, özellikle ticari binalarda 24 aya kadar taksit imkanı sunulmasının firmalara önemli bir finansman desteği olacağını kaydetti.

İmar barışı sürecinin, çok doğru ve iş dünyasının yıllardır kangren olan birçok problemini çözecek bir adım olduğunu vurgulayan Avdagiç, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İmar barışı imkanından olabildiğince yüksek sayıda hak sahibinin yararlanması önem taşıyor. Bununla birlikte üretim tesisleri, hastaneler ve eğitim binaları gibi ticari binalarda, hem arsaların kıymetli olması hem de inşaat metrekare birim maliyeti sebebiyle Yapı Kayıt Belgesi bedelleri yüksek meblağları bulabiliyor. Yapı Kayıt Belgesi'nde 100 bin lirayı aşan bedellerin 12 ay, 500 bin lirayı aşan bedellerin ise 24 ay taksitlendirilmesi, firmalara finansman anlamında ciddi fayda sağlar."