HABER /  EMLAK
ADV Bitcoin fırsatını tanıyın

İmar Barışı'nda Yapı Kayıt Belgesi ödemelerine taksit talebi

İmar Barışı'nda Yapı Kayıt Belgesi ödemelerine taksit talebi

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Yapı Kayıt Belgesi'nde 100 bin lirayı aşan bedellerin 12 ay, 500 bin lirayı aşan bedellerin ise 24 ay taksitlendirilmesinin firmalara finansman anlamında ciddi fayda sağlayacağını açıkladı.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, yaptığı yazılı açıklamada, imar barışında 30 Haziran’da sona erecek Yapı Kayıt Belgesi Bedeli ödemeleri için, özellikle ticari binalarda 24 aya kadar taksit imkanı sunulmasının firmalara önemli bir finansman desteği olacağını kaydetti.

İmar barışı sürecinin, çok doğru ve iş dünyasının yıllardır kangren olan birçok problemini çözecek bir adım olduğunu vurgulayan Avdagiç, şu değerlendirmelerde bulundu: 

"İmar barışı imkanından olabildiğince yüksek sayıda hak sahibinin yararlanması önem taşıyor. Bununla birlikte üretim tesisleri, hastaneler ve eğitim binaları gibi ticari binalarda, hem arsaların kıymetli olması hem de inşaat metrekare birim maliyeti sebebiyle Yapı Kayıt Belgesi bedelleri yüksek meblağları bulabiliyor. Yapı Kayıt Belgesi'nde 100 bin lirayı aşan bedellerin 12 ay, 500 bin lirayı aşan bedellerin ise 24 ay taksitlendirilmesi, firmalara finansman anlamında ciddi fayda sağlar."

SON DAKİKA HABERLERİ
Gambiya'nın eski lideri Yahya Jammeh tecavüzle suçlandı!
Gambiya'nın eski lideri Yahya Jammeh tecavüzle suçlandı!
Ali Babacan'ın yeni parti kadrosunda kimler var? İşte buluştuğu isimler
Ali Babacan'ın yeni parti kadrosunda kimler var? İşte buluştuğu isimler
TOKİ İstanbul kura çekilişi sonuçları sorgulama ekranı canlı takip sayfası
TOKİ İstanbul kura çekilişi sonuçları sorgulama ekranı canlı takip sayfası
Başkan duyurdu: Yasir Fenerbahçe'ye gidecek
Başkan duyurdu: Yasir Fenerbahçe'ye gidecek
Fatih Altaylı'yı yanlışlıkla arayan AK Partili söyledi gündeme oturdu
Fatih Altaylı'yı yanlışlıkla arayan AK Partili söyledi gündeme oturdu
İznik'de çini sanatçısı madalyasını kaybeden gaziyi arıyor!
İznik'de çini sanatçısı madalyasını kaybeden gaziyi arıyor!
ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul benzin fiyatları zam geldi kaç para oldu güncel pompa fiyatı
İstanbul benzin fiyatları zam geldi kaç para oldu güncel pompa fiyatı
Ali Babacan kimdir aslen nereli Erdoğan ile görüşmüştü
Ali Babacan kimdir aslen nereli Erdoğan ile görüşmüştü
AÖF yaz okulu ders programı AÖF yaz okulu kaç ders var?
AÖF yaz okulu ders programı AÖF yaz okulu kaç ders var?
Barcelona ikinci transferini kaleye yaptı
Barcelona ikinci transferini kaleye yaptı
17'lik stoper Sepp van den Berg Liverpool'da
17'lik stoper Sepp van den Berg Liverpool'da
Erkenci Kuş 46. bölüm fragmanı
Erkenci Kuş 46. bölüm fragmanı
Benzin fiyatı güncel zam mı geldi kaç para güncel fiyat listesi
Benzin fiyatı güncel zam mı geldi kaç para güncel fiyat listesi
AÖF yaz okulu ücreti kaç para 2019 AÖF yaz okulu kayıtı
AÖF yaz okulu ücreti kaç para 2019 AÖF yaz okulu kayıtı
Yorumlar