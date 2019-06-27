Ozan Kabak'tan transferde sürpriz tercih! Bakın kimi seçti

Milli futbolcu Ozan Kabak, kendisini Stuttgart'a getiren Michael Reschk'in şu an Schalke'de görev almasından ötürü tercihini Schalke'den yana kullandı.

Stuttgart'ta gösterdiği performansla Almanya'da yılın çaylağı seçilen ve dev takımların transfer listesine giren Ozan Kabak, Schalke 04'ü seçti.

Menajerinin İtalyan Milan takımıyla masaya oturmasına karşın; Bild gazetesi, Ozan Kabak'ın Schalke 04'te karar kıldığını yazdı.

Gazetenin haberinde, "Bayern Münih'in ilgisi olmasına karşın Ozan Kabak, Schalke 04'ü seçti. Bayern'de Boateng'in geleceğinin belirsiz olması nedeniyle beklemek istemeyen Ozan Kabak, Schalke O4'te karar kıldı. Türk oyuncunun tercihinde kendisini Stuttgart'a getiren ve Schalke sportif direktörlük görevini yürüten Michael Reschke etkili oldu." denildi