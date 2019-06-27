Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Halk Ekmek yöneticilerine soruşturma

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Halk Ekmek AŞ’de Genel Müdürlük yapan Ahmet Sarıduman ve Genel Müdür Yardımcısı Volkan Yüksel hakkında soruşturma başlattı. Haber Twitter'da TT listesine girdi.

Halk Ekmek Genel Müdür yardımcısı Yüksel hakkında, parti kongrelerine, gençlik kolları toplantılarına ve seçim merkezlerine faturasız “Şampiyon Ekmek” gönderildiği gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. Twitter'da TT listesine giren haberle ilgili onlarca paylaşım yapıldı.

Konuyla ilgili olarak Sarıduman ve Yüksel hakkında şikâyette bulunulacağı ve eski yönetim kurulu üyeleri hakkında da sorumluluk davası açılacağı öğrenildi.

Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından onaylanmamıştı

Geçtiğimiz gün Ankara Büyükşehir Başkanı Mansur Yavaş’ın belediye iştiraki Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş.’ye atadığı yeni yönetim kurulu, Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından onaylanmamıştı. Ardından Halk Ekmek’in yeni yönetimi tarafından Ankara asli ticaret mahkemesinde tescilin reddi kararına karşı iptal davası açılmıştı.

Belediyelerin atama yetkileri alınıyor mu?

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Mansur Yavaş, belediyenin BELKO adlı şirkete Kerim Yılmaz atayınca ilk kriz patlak verdi. Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın genelgesini gerekçe göstererek Kerim Yılmaz’ın ticaret sicilinde tescil ve ilanı işlemini yapmadı.

Bunun üzerine Ankara 10’uncu Asliye Ticaret Mahkemesi’ne dava açıldı. Mahkeme, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın tüm Ticaret Sicil Genel Müdürlüklerine gönderdiği, “Belediye veya bağlı kuruluşların sahip veya ortağı oldukları belediye şirketlerinin genel kurulunda belediye veya bağlı kuruluşu temsil edecek kişilerin belediye meclisi kararıyla belirlenmesi gerektiği” yönündeki genelgeye istinaden Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün belediye iştiraklerinin yeni yönetimini tescil etmemesine ilişkin yapılan itirazı kabul etti.

İtiraz üzerine dosya istinaf mahkemesine gönderilirken buradan çıkacak kararın, tüm belediye başkanlarına da emsal olacağı belirtildi. İstinaf mahkemesi, yerel mahkeme kararını onarsa belediye başkanlarının kullandığı yetki belediye meclisine devredilemeyecek.

Kurumlara atama yetkisi 25 yıldır Büyükşehir Belediye Başkanı'ndaydı. CHP'li Özgür Özel yetki değişiklik girişimine 'sivil darbe' diye tepki göstermişti.