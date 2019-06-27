Mehmet Topal ayrılığının perde arkasında neler yaşandı! Olay iddiaya bakın

Fenerbahçe'de Mehmet Topal defteri kapandı. Peki Mehmet Topal ayrılığının perde arkasında neler yaşandı? İşte o süreç...

Fenerbahçe formasını giydiği ilk maçtan son karşılaşmaya kadar yeterliliği sürekli tartışılan ve tribünler tarafından beğenilmeyen Mehmet Topal'dan bu süreçte Aykut Kocaman, Vitor Pereira, Ersun Yanal, İsmail Kartal, Dick Advocaat, Phillip Cocu ve Erwin Koeman gibi teknik adamlar vazgeçmezken sürekli ilk 11'de oynattı. Ancak futbolcunun yüksek maaşı, ilerleyen yaşı ve zaten gergin olan tribün ilişkisinin son maçta daha da artması ardından ipler koptu.

Sabah'ın haberine göre; Yaşanan sıkıntılı sürecin sonunda ayrılık talebi ilk olarak Mehmet Topal'dan geldi. Deneyimli oyuncunun yapılan görüşmede, "Benim için huzur önemli. Her iki taraf için de ayrılık daha doğru" dediği belirlendi.

Kumpas kuruldu

Bir yıl daha sözleşmesi olmasına rağmen ayrılmak isteyen 33 yaşındaki milli oyuncunun bu kararı almasındaki en önemli etken ise kendisine karşı tribün ve sosyal medyada bir organizasyon olduğuna inanması oldu. Buna karşılık da yönetimin gerekeni yapmadığını düşündü.

Son derece bunaltmıştı

Mehmet Topal'ın performansının sosyal medyada eleştiri konusu olması ve bazı hesapların da yönlendirmesiyle kendisine ve ailesine yönelik saldırı ve küfürler futbolcuyu son derece bunaltmıştı. Hatta eşi Selda Topal sosyal medya hesabını kapamak zorunda kalmıştı. Tribünlerin de sürekli futbolcu sahadayken homurdanmaları son lig maçında zirveye çıktı.

Bardağı taşıran son damla

Antalyaspor'la oynanan son maçta şut çeken takım arkadaşının tribün tarafından protesto edilmesi üzerine Topal, "Yapmayın" dedikten sonra tüm stat futbolcuya tepki göstermişti. Maç oynanırken Topal ve tribünler arasında gerginlik devam etti. Bu durum bardağı taşıran son damla oldu ve 7 yıllık birliktelik sona erdi.

Yuhalandı sahayı terk etmek istedi

Süper Lig'in son haftasında Antalyaspor'la Kadıköy'de oynanan maçta yaşanan olayları Mehmet Topal adeta önceden hissetmişti. Oyuna 67. dakikada giren Topal, Teknik Direktör Ersun Yanal'dan kendisini sahaya sürmemesini talep etmişti. Olası bir sıkıntıda gerginlik yaşayacağını hesaplayan Topal bu tahmininde haklı çıktı. Yoğun tepkiyle karşılaştığı Antalyaspor müsabakası, milli oyuncunun Fenerbahçe formasını giydiği son karşılaşma oldu. Sahayı terk etmek isteyen Mehmet, Ersun Yanal ve takım arkadaşlarının çabasıyla oyuna geri dönmüştü.

Katar'dan teklif aldı

Arap kulüplerinin Mehmet Topal'a ilgi gösterdikleri belirlendi. Deneyimli oyuncunun Katar'dan ciddi bir teklif aldığı ve değerlendirmeyi düşündüğü ifade edildi. Fenerbahçe'de bir hayli yıpranan Topal'ın, yurt dışında kariyerini sürdürmenin kendisi ve ailesi için iyi olduğunu düşündüğü öğrenildi.