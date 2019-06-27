Akşener ve Kaftancıoğlu için skandal sözler! MHP'li Başkan neler söyledi neler

Twitter'dan İYİ Parti lideri Meral Akşener ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na hakaret eden MHP'li Hatay Belen Belediye Başkanı İbrahim Gül, Kaftancıoğlu'na "köpek" Akşener'e ise, "Sokak karısı dilin kopsun" ifadelerini kullandı.

MHP'li Gül, Kaftancıoğlu'nu etiketlediği mesajında, "Türk Milliyetçilerini düşman olarak gören hain zihniyet CHP'yi ele geçirmiştir. Ben Atatürk sevdalısı Cumhuriyet aşığıyım diyen CHP'ye oy veren tüm vatandaşlarımız bu ihaneti görmelidir. CHP İstanbul İl Başkanı Türk düşmanlığın da sınır tanımayan bir köpektir. @ccanannnnnn" diye mesaj yazdı.

MHP'li Gül, Akşener'in "Kış geliyor" göndermeli mesajının altına ise, "Sen tam bir rezilsin. Hadsizlikte sınır tanımayan sokak karısı dilin kopsun" yorumunda bulundu.

MHP'li Gül'ün mesajları tartışma yaratırken, sosyal medyada birçok kişi Gül'e tepki gösterdi.

İşte MHP'li İbrahim Gül'ün tepki çeken o mesajları: