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Bomba ihbarı! Yolcu uçağı Londra'ya indirildi

Bomba ihbarı! Yolcu uçağı Londra'ya indirildi

Air İndia'ya ait yolcu uçağı, bomba ihbarı üzerine Londra'daki Stansted Havalimanı'na iniş yaptı.

Hindistan'ın ulusal havayolu Air India'ya ait yolcu uçağına bomba ihbarı yapıldı.

Mumbai-New York seferini yapacak Boeing 777 tipi Air India uçağına havada olduğu sırada bomba ihbarı yapıldı. Uçak İngiltere hava sahasında olduğu sırada alınan ihbar nedeniyle savaş uçakları havalanarak Air India uçağına eşlik etti.

Savaş uçağı iniş sırasında refakat etti

İngiltere Savunma Bakanlığı, savaş uçağının Air İndia uçağına iniş sırasında refakat ettiğini bildirdi.

Yolcular tahliye edildi

Londra'daki Stansted Havalimanı'na acil iniş yapan uçağın güvenli bir alana çekildiği ve yolcularının tahliye edildiği öğrenildi.

Uçakta bomba prosedürü uygulanıyor.

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