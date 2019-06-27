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Türk hacker grubu Mısır'ın birçok devlet sitesine siber saldırı yaptı

Türk hacker grubu Mısır'ın birçok devlet sitesine siber saldırı yaptı

Türk hacker grubu "Cyber Warrior -Akıncılar", aralarında Mısır Parlamentosu, Sanayi Kontrol Otoritesi ve Mısır'ın en yüksek tirajlı devlet gazetesi El-Ahram'ın internet sitesinin de bulunduğu birçok devlet sitesine siber saldırıda bulundu.

Ele geçirdikleri sitelerde Mursi'nin fotoğrafını paylaşan Türk hackerlar, fotoğrafın altına Türkçe, Arapça ve İngilizce, "En büyük arzumuz Allah yolunda şehid olmaktır' sözünü şiar edinen ve bunu bütün dünya zalimlerine haykıran Muhammed Mursi'nin şehadetini Allah kabul etsin" notunu düştü.

42. Ayeti paylaştılar

Grup sayfaya ayrıca, "Allah'ı zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma! Allah, onları ancak gözlerin dehşetle bakakalacağı bir güne erteliyor. (İbrahim Suresi 42. Ayet)" mesajını yerleştirdi.

"Akıncılar" logosu

Paylaşımın altında hilal, sağ ve sol tarafta iki Türk bayrağı ve şahlanmış at simgelerinin bulunduğu "Akıncılar" logosunun yer aldığı görüldü.

Daha önceki siber saldırıları

Türk hacker grubu Akıncılar, Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Mursi’nin 17 Haziran’da mahkeme salonunda hayatını kaybetmesinin ardından tepki olarak daha önce de Mısır’daki bazı devlet sitelerine siber saldırılar düzenlemişti. Grup geçen yıl da Mısır resmi haber ajansının (MENA) sitesini hackleyerek, hakkında idam cezası verilen şehit Esma’nın babası Muhammed el-Biltaci’nin fotoğrafını paylaşmıştı.

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