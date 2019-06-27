PKK'nın Tunceli yapılanmasının beli kırıldı! 11 terörist öldürüldü

Tunceli Valiliğince son bir haftada gerçekleştirilen operasyonlarda 4'ü 1 milyon 800 bin TL ödüllü listede aranan toplam 11 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Tunceli kırsalında son bir haftada İl Jandarma Komutanlığına bağlı timler tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda 11 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Öldürülen teröristlerden 4’ünün terör arananlar gri listede 300 bin lira ödül ile 1’inin ise terör arananlar turuncu listede 600 bin lira ödülle aranan terörist olduğu kaydedildi.

Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Operasyonlarda ele geçirilen malzemelerle ilgili de bilgi veren Valilik, şu ifadelere yer verdi:

"3 adet M-16 piyade tüfeği, 6 adet kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet bixi makineli tüfek, 2 adet EYP düzeneği, 9 adet el bombası, 26 adet kalaşnikof şarjörü, 11 adet M-16 şarjörü, 735 adet kalaşnikof mühimmatı, 278 adet M-16 mühimmatı, 5 adet pil bloğu, 7 adet şemsiye, 2 adet yağmurluk, 9 adet panço, 5 adet sırt çantası, 1 adet radyo, 2 adet flaş bellek, 3 adet hafıza kartı, 4 adet telsiz, 2 küçük tüp, 2 adet büyük tüp, çok miktarda örgütsel doküman ve yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir."