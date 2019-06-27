HABER /  GÜNCEL
ADV Bitcoin fırsatını tanıyın

PKK'nın Tunceli yapılanmasının beli kırıldı! 11 terörist öldürüldü

PKK'nın Tunceli yapılanmasının beli kırıldı! 11 terörist öldürüldü

Tunceli Valiliğince son bir haftada gerçekleştirilen operasyonlarda 4'ü 1 milyon 800 bin TL ödüllü listede aranan toplam 11 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. 

Valilikten yapılan açıklamada, Tunceli kırsalında son bir haftada İl Jandarma Komutanlığına bağlı timler tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda 11 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Öldürülen teröristlerden 4’ünün terör arananlar gri listede 300 bin lira ödül ile 1’inin ise terör arananlar turuncu listede 600 bin lira ödülle aranan terörist olduğu kaydedildi.

Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi 

Operasyonlarda ele geçirilen malzemelerle ilgili de bilgi veren Valilik, şu ifadelere yer verdi: 

"3 adet M-16 piyade tüfeği, 6 adet kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet bixi makineli tüfek, 2 adet EYP düzeneği, 9 adet el bombası, 26 adet kalaşnikof şarjörü, 11 adet M-16 şarjörü, 735 adet kalaşnikof mühimmatı, 278 adet M-16 mühimmatı, 5 adet pil bloğu, 7 adet şemsiye, 2 adet yağmurluk, 9 adet panço, 5 adet sırt çantası, 1 adet radyo, 2 adet flaş bellek, 3 adet hafıza kartı, 4 adet telsiz, 2 küçük tüp, 2 adet büyük tüp, çok miktarda örgütsel doküman ve yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir." 

SON DAKİKA HABERLERİ
Tunus'un başkentinde polis aracını intihar saldırısı
Tunus'un başkentinde polis aracını intihar saldırısı
Ozan Kabak'tan transferde sürpriz tercih! Bakın kimi seçti
Ozan Kabak'tan transferde sürpriz tercih! Bakın kimi seçti
Türk hacker grubu Mısır'ın birçok devlet sitesine siber saldırı yaptı
Türk hacker grubu Mısır'ın birçok devlet sitesine siber saldırı yaptı
Bomba ihbarı! Yolcu uçağı Londra'ya indirildi
Bomba ihbarı! Yolcu uçağı Londra'ya indirildi
Akşener ve Kaftancıoğlu için skandal sözler! MHP'li Başkan neler söyledi neler
Akşener ve Kaftancıoğlu için skandal sözler! MHP'li Başkan neler söyledi neler
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Halk Ekmek yöneticilerine soruşturma
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Halk Ekmek yöneticilerine soruşturma
ÖNCEKİ HABERLER
Matcha çayı nedir? Matcha çayının inanılmaz faydaları
Matcha çayı nedir? Matcha çayının inanılmaz faydaları
Mehmet Topal ayrılığının perde arkasında neler yaşandı! Olay iddiaya bakın
Mehmet Topal ayrılığının perde arkasında neler yaşandı! Olay iddiaya bakın
AÖF yaz okulu kayıt parası yatırma online nasıl olur?
AÖF yaz okulu kayıt parası yatırma online nasıl olur?
İzmir benzin fiyatları zam geldi kaç para oldu güncel pompa fiyatı
İzmir benzin fiyatları zam geldi kaç para oldu güncel pompa fiyatı
Fatma Barbarosoğlu 5 cümle yazdı 'kovdurmak' için linç başladı
Fatma Barbarosoğlu 5 cümle yazdı 'kovdurmak' için linç başladı
Benzin fiyatı güncel zam mı geldi kaç para güncel fiyat listesi
Benzin fiyatı güncel zam mı geldi kaç para güncel fiyat listesi
Ankara benzin fiyatları zam geldi kaç para oldu güncel pompa fiyatı
Ankara benzin fiyatları zam geldi kaç para oldu güncel pompa fiyatı
Hacca gidişler ne zaman başlıyor 2019 Diyanet hac takvimi
Hacca gidişler ne zaman başlıyor 2019 Diyanet hac takvimi
Yorumlar 1 yorum