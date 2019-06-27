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Matcha çayı nedir? Matcha çayının inanılmaz faydaları

Matcha çayı nedir? Matcha çayının inanılmaz faydaları

Matcha çayı ve faydaları hakkında bilgiler veren Diyetisyen ve Fitoterapist İrem İmrağ, bu çayın hafızayı kuvvetlendirdiğini söyledi.

Son zamanlarda oldukça popüler olan matcha, sadece çay olarak değil smoothielerde, pastalarda, keklerde, kahvelerde de karşımıza çıkmaktadır. Matcha, yeşil çay ile aynı bitkiden elde edilir. Matcha için kullanılan çay yaprakları güneş ışığından korumak için toplanmadan 20-30 gün önce üzerleri kapatılır.

Bu durum klorofil üretimini arttırır ve daha koyu yeşil bir renk verir. A,C,E,K VE B vitaminleri, selenyum, çinko ve magnezyum mineralleri açısından zengindir ve yeşil çaya göre daha yüksek antioksidan ve kafein içeriğine sahiptir.

matcha çayı

İmrağ, matcha çayının faydaları hakkında şu bilgileri verdi:
- Antioksidan özellik gösterir.
- Kolesterolü düşürür.
- Karaciğeri korur.
- Odaklanmayı arttırır ve hafızayı güçlendirir.
- Kansere karşı korur.
- Kalp hastalıkları riskini azaltır.
- Metabolizmayı hızlandırarak kilo vermeye yardımcı olur.

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