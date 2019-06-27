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Ölmeden saniyeler önce çektirdi! Filistinli turist 50 metreden suya çakıldı

Demirören Haber Ajansı
Ölmeden saniyeler önce çektirdi! Filistinli turist 50 metreden suya çakıldı

ANTALYA'da eşi ve torunuyla 'parasailing' denen aktivite için iple tekneye bağlı paraşüte binen Filistin uyruklu Abususenenh Abedalaziz (62), yaklaşık 50 metre yükseklikten denize düştü. Hastaneye kaldırılan Abususenenh Abedalaziz kurtarılamazmazken, suya düşen eşi ve torununun sağlık durumlarının ise iyi olduğu bildirildi.

Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki 5 yıldızlı bir otele ailesi ve arkadaşlarıyla tatile gelen Filistin uyruklu Abususenenh Abedalaziz, ailesiyle birlikte dün öğle saatlerinde 'parasailing' adı verilen aktivite için tekneye bindi.

50 metrede suya çakıldı

Abususenenh Abedalaziz, uçuş yapmak için eşi ve kız torunuyla tekneye iple bağlı paraşütle havalandı. Abedalaziz, eşi ve ortaya oturtulan torununun bulunduğu paraşüt, yaklaşık 10 dakika sonra, bağlı olduğu ipin çekilmesiyle tekneye doğru alçalmaya başladı. Yaklaşık 50 metre yükseklikte Abususenenh Abedalaziz, henüz bilinmeyen nedenle paraşütle bağlantısının kopması sonucu suya çakıldı.

Eşi ve torunu da yanındaydı

Dengesi bozulan paraşütün hızla alçalması sonrası Abususenenh Abedalaziz'in eşi ve torunu da suya düştü. Teknedeki görevliler, Abususenenh Abedalaziz ile eşi ve torununun düştüğü noktaya hareket etti. Birkaç dakika sonra önce Abususenenh Abedalaziz, ardından da eşi ve torunu sudan alındı.

Kurtarılamadı eşi ve torunu iyi

Durumu ciddi olan Abususenenh Abedalaziz teknede kusmaya başladı. Görevlilerin ilk yardımda bulunduğu Abususenenh Abedalaziz, kıyıya çıkarılarak, çağırılan ambulansla hasteneye kaldırıldı. Ancak Abedalaziz, yapılan müdahaleye karşın kurtarılamadı. Abedalaziz'in eşi ve torununun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Cenazesi oğluna teslim edildi

Antalya Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından Abedalaziz'in cenazesi bugün öğle saatlerinde uçakla ülkesine gönderilmek üzere oğlu Husam Abedalaziz'e teslim edildi. Husam Abedalaziz'in cenazeyi almak için beklerken sürekli dua okuduğu görüldü. Abususenenh Abedalaziz'in eşi, torunu ve ailesinin ise ülkelerine döndüğü belirtildi.

Son görüntüsü ortaya çıkttı

Diğer yandan Abususenenh Abedalaziz, eşi ve torununun paraşüt tekneden ayrılmadan önce yakınlarına el salladığı anların görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde paraşütün sağında Abususenenh Abedalaziz, ortada torunu, sol tarafında da eşinin oturduğu görüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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