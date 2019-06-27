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13. kattan düşen genç kız hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı
13. kattan düşen genç kız hayatını kaybetti

KAYSERİ'de 13. katın penceresinden düşen genç kız hayatını kaybetti. 

Kayseri'nin Talas ilçesi Mevlana mahallesi Turgut Özal caddesinde meydana gelen olayda G.Ö. (16), 13. katta ikamet ettiği evin penceresinden düştü.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde G.Ö.'nün hayatını kaybettiği belirlendi. Çevrede güvenlik önlemi alan polis, ev ve genç kızın düştüğü yerde inceleme yaptı.

Lise 2 öğrencisiydi
Yapılan incelemelerin tamamlanmasının ardından lise ikinci sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen G.Ö.'nün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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