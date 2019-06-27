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İl dışı tayin sonuçları 2019 Sağlık Bakanlığı TC ile atama sonucu öğrenme

İl dışı tayin sonuçları 2019 Sağlık Bakanlığı TC ile atama sonucu öğrenme

Sağlık Bakanlığı binlerce sağlık çalışanının merakla beklediği il dışı tayin sonuçlarını erişime açtı. Geçerli sebeblerden dolayı il dışına atama isteyen sağlık personellerinin belli olduğu il dışı tayin sonuçları TC numarası ile sorgulanacak.

İl dışı tayin sonuçları Sağlık Bakanlığı tarafından bugün erişime açıldı. Şehir değişikliği için başvuruda bulunan 5 bin sağlık personelinin görev yeri belirlendi. Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde Haziran dönemi isteğe bağlı iller arası yer değiştirme suretiyle atanma kurası duyuruldu.

SAĞLIK BAKANLIĞI İL DIŞI ATAMA SONUÇLARI 2019

2019 yılı Haziran dönemi isteği bağlı iller arası yer değiştirme suretiyle atanma kura sonuçları yayınlanmıştır.

SAĞLIK BAKANLIĞI İL DIŞI ATAMA LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN


İTİRAZ SÜRECİ NASIL: Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, hesaplanan hizmet puanına itirazı olanlar veya başvurusu ret edilenler 17.06.2019 tarihinden itibaren 18.06.2019 tarihi saat 18:00'e kadar personel bilgi sistemi (PBS) üzerinden itiraz alınacaktır. Hizmet puanına itirazı olanlar, personel bilgi sistemi üzerinden doldurup kaydettikleri itiraz formunu imzaladıktan sonra taratarak, itiraz edilen hizmetlerini gösterir belgeleri ile birlikte aşağıda belirtilen elektronik posta adresine en geç 18.06.2019 tarihi saat 18:00'e kadar mail göndermeleri gerekmektedir.

İlan metninin 12. maddesi kapsamında eğitim kliniği bulunan eğitim ve araştırma hastanelerini tercih edenlerden, başvuru şartlarını taşımadığı tespit edilenlerin, ilan metninin 12. maddesinin B bendi gereği eğitim kliniği bulunan eğitim ve araştırma hastanesi tercihleri çıkarılmıştı. Bu hususda itirazları bulunanlarda personel bilgi sistemi (PBS) üzerinden itiraz gerekçesini yazıp kayıt ettikten sonra itiraz edilen belgeleri ile birlikte aşağıda belirtilen elektrobnik posta adresine en geç 18.06.2019 tarihi saat 18:00^kadar mail göndermeleri gerekmektedir.

26.06.2019 tarihindeki yerleştirme işlemi, itirazların değerlendirilmesinden sonra 01.06.2019 göre yeniden hesaplanan hizmet puanlarına göre yapılacaktır.

Elektronik posta adresi: kura.isleri@sağlık.gov.tr

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