Hulusi Akar'dan dikkat çeken F-35 açıklaması: Haklarımızı savunacağız

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey ile Brüksel'de bir araya geldi. Akar F-35 Programı ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bu bir ticari anlaşmadır. Bu kapsamda her ortamda tüm haklarımızın sonuna kadar savunucusu olacağız." ifadelerini kullandı.

Akar-Jeffrey görüşmesinde Münbiç ve Fırat'ın doğusunda yaşanan gelişmeler ele alındı.

ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile NATO Karargahı’nda bir araya gelen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "F-35 savaş uçağından Türkiye'yi mahrum bırakmaya çalışmak NATO'nun da savunmasını ve caydırıcılığını ciddi ölçüde azaltır" ifadelerini kullandı.

"Sonuna kadar savunucusu olacağız"

Milli Savunma Bakanı Akar açıklamasında, "F-35 savaş uçağından Türkiye'yi mahrum bırakmaya çalışmak NATO'nun da savunmasını ve caydırıcılığını ciddi ölçüde azaltır. F-35 uçağı ve programının güvenliği, stratejik ortağımız ABD için olduğu kadar Türkiye için de çok büyük önem taşımaktadır.Bu bir ticari anlaşmadır. Bu kapsamda her ortamda tüm haklarımızın sonuna kadar savunucusu olacağız." şeklinde konuştu.

"Müşteri değil üretim ortaklarından biridir"

ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile NATO Karargahı’ndaki görüşmenin ardından Akar, AA muhabirinin sorularını da yanıtladı. ABD Savunma Bakan Vekili Mark Esper ile dün gerçekleştirdiği görüşmede Türkiye’nin S-400 ve F-35 savaş uçağı tedarikinin gündeme gelip gelmediğinin sorulması üzerine Akar, şunları söyledi:

S-400 tedarikine ilişkin Rusya ile sözleşmeye bağlı yükümlülüklerimiz bulunmaktadır. Kısacası bu bitmiş bir alımdır. F-35 projesindeki iş birliğimizin engellenmesi ne Türkiye’nin ne ABD’nin ne de NATO’nun çıkarlarına hizmet edecektir. Türkiye sadece bir müşteri değil, F-35 Programı’nın yatırımcılarından ve üretim ortaklarından biridir. F-35 Programı’na ilişkin tüm yükümlülüklerimizi bugüne kadar yerine getirdik.