Ergin Ataman'dan olay sözler: Beni kimse ezemez

Anadolu Efes antrenörü Ergin Ataman, 'Bana 10 yıldır bağırıyorlar, gelecek yıl yine bağıracaklar. Algı yönetimi var: Çamur at izi kalsın, beni kimse ezemez.' dedi.

Ergin Ataman, Anadolu Efes'i 10 yıl sonra lig şampiyonu yaptı. Lacivert-beyazlılar sezonu 4 kulvarda 2 final 2 kupayla kapattı. Kariyerinin 18. kupasını kaldıran tecrübeli koç, sezon boyunca yaşananları ve Fenerbahçe camiası ile yaşadığı gerginlikleri Sözcü gazetesinden Devrim Demirel'e anlattı.

''Basketbolu kirletemezler''

Olayların basketbolun güzelliklerini gölgelediğini düşünmüyorum. Bunlar belli sayıda bir grup ve her kulüpte var. Olayın sportif tarafıyla ilgilenmiyorlar ve kendi güçlerini göstermek için ortaya çıkıyorlar. Bazı yöneticiler de bunlardan çekindikleri için onlara çanak tutuyor. Basında forma giyen amigo gazeteciler de buna çanak tutup körüklüyor. Ama basketbolu kirletemezler. Olay çıkaran 500-1000 kişi bizi etkilemez. Bu olayları çıkaranlar, kendilerini aşağıya çekiyor. Sadece rakibe değil kendi oyuncularına hakaret edenleri de Final Four'da gördük.

''Şenol Güneş'in kafasını yardılar''

Mental olarak son 1 ayda yaşadıklarımı dünyada hiçbir antrenör yaşamaz. Çünkü sistem izin vermez. Ama Türkiye'de sistem 2 saat kala cezayı kaldırıyor. Sistemin sorgulanması lazım. 10 yıldır bağırıyorlar, gelecek yıl yine bağıracaklar. Algı yönetimi var: Çamur at izi kalsın. Koskoca Türk Milli Takımı'nın 65 yaşındaki hocası Şenol Güneş için kimi çevreler ‘Kafasını soyunma odasında kendisi yardı' yazdı. Gerçek, sağduyulu sporseverler bunu görsün. Aynaya baktığım zaman kendimle gurur duyuyorum. 3 Avrupa kupası kazanmış, Avrupa'da bir takımı şampiyon yapmış herhangi bir branşta başka bir yerli antrenör varsa ayna kırılsın! Devamı gelecek. Aynaya bakması gerekenler basın toplantısı yapıp açıklamalar yapan bazı yöneticiler. Ben Ergin Ataman'ım. Beni kimse ezemez.

''Kulaklık benim kalkanım''

Ataman'a taktığı kulaklığı, ne dinlediğini ve son maçtaki ‘oturma' protestosunu sorduk. Aldığımız yanıt şu oldu: “Küfürleri duymamak için kulaklıkla sahaya çıktım. ‘Rocky' filminin müziğini (Survivor: Eye of the Tiger), Duman'ın söylediği Efes'in şarkısını (Senden Daha Güzel) ve ‘Gerçekleri Tarih Yazar' marşını dinledim. Galatasaray'la özdeşleşen ama her spor adamını çok motive edebilecek bir şarkı. Kulaklık benim kalkanım. Bu, bir yenilikti. Futbol sahalarında da tavsiye ederim. Beni koruması gereken TBF ve bakanlık. Son maç öncesi sistem beni yalnız bıraktı. Takımım mesajı alıp motive olmuştu. Gördüm ki ayağa kalkmama gerek yok!”

''Bu tuzağa düşmeyiz''

“Basında iftira atanlar var. Bir arkadaş ‘doping yaptırdı' diye yazmış. Böyle bir şey olsa ceza alırım. Oyuncumda keyif verici madde çıkmış. Bu insanlar futbolu bu hale getirdiler. Futbol muhabirleri elini ayağını çekerse biz yürürüz. Bu tuzağa düşmeyiz.”

Larkin gidecek mi?

“Giderse yeni bir Larkin bulmaya çalışacağız. NBA'de sorumluluk almak istiyor. Tolga'yı (Geçim) aldık. Oynamaya hazır. Furkan'ın (Korkmaz) Avrupa'ya dönme ihtimali var. Bizde olmasını isteriz. Ama sınırsız bütçemiz yok. Dövizin yükselmesi bütçeyi düşürüyor. Ekstra bütçe söz konusu değil.”