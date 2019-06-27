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500 tam puanı 1 yanlışla kaçırdı

500 tam puanı 1 yanlışla kaçırdı

MUŞ merkeze bağlı Süznüt köyünde oturan Mesut Kılıç, Liseye Giriş Sınavı'nda (LGS) 500 soruda 1 yanlışla il birincileri arasına girmeyi başardı.

Hediye-Turan çiftinin 7 çocuğundan en küçüğü olan Muş Namık Kemal Yatılı Bölge Okulu'nda okuyan Mesut Kılıç, köyünün ve ailesinin gururu oldu.

1 yanlışla Türkiye’de 500 tam puan alanlar arasına giremediği için üzgün olduğunu söyleyen Mesut Kılıç, Muş'ta 500 tam puan alan öğrencinin olmadığını söyledi.

Okulların tatile girmesi ile birlikte köyüne dönerek tarla ve ev işyerinde ailesine yardımcı olan Mesut Kılıç, "Ben de Türkiye'de tartışmalara neden fen bölümü A kitapçığındaki 9'uncu sorunun kurbanı oldum. MEB sorunun doğru cevabını 'C' olarak yayınladı bin ise B yazdım. Muş'ta bildiğim kadarı ile 500 tam puan alan yok. Benim gibi sadece aynı soruyu yanlış cevaplayan iki kişi varız. Umarım hata düzeltilir ve biz de 500 tam puan alanlar arasına gireriz. Başarımı çok okumaya borçluyum. Amacım iyi bir liseye girerek, üniversiteden sonra uçak mühendisi olmak" diye konuştu.

En büyük kızını okutamadığı için mahçup

Çocuklarından en büyük kızı Fulya'yı okutamadığı için çok üzgün olduğunu söyleyen baba Turan Kılıç (55), "Bir baba olarak kızıma mahcubum. O zamanlar 'kız çocuğu okutulmaz' diyen büyüklerimizin sözünü dinledik. Ama pişman olunca diğer 6 çocuğunu okutmak için elimden gelen her şeyi yaptım. Oğlum doktor, kızım hukuk fakültesinde okuyor, bir oğlum hemşir, bir kızım sağlık bölümünde okuyor. Bir oğlum fen lisesinde en küçüğümüz Mesut da Muş'un birincisi oldu. Çocuklarımdan sonra Allah ömür verirse torunlarımın da okuması için elimden geleni yapacağım" diye konuştu.

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