Karamollaoğlu'ndan TRT'ye Öcalan tepkisi: Benim amcaoğlum çıkarmıştır

Osman Öcalan’ın TRT’de açıklamalarda bulunmasına ilişkin konuşan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Onu AK Parti çıkarmamıştır. Benim amcaoğlum çıkarmıştır" diye konuştu.

Karamollaoğlu, hakkında kırmızı bülten çıkartılan Osman Öcalan’ın TRT’de açıklamalarda bulunması ile ilgili yöneltilen soruya yanıt verdi. Karamollaoğlu, AKP Sözcü Ömer Çelik'in "Bahsettiğiniz kişi başvurmuş, başvurusu kabul görmüş. Burada bu başvuru kanuni mekanizmalarla gerçekleşmiştir. Sanki seçime yönelik olarak biz bunu organize etmişiz gibi... TRT Kürdi kirli ilişkilerin ortaya çıkmasına imkan verdi." sözlerini değerlendirdi.

"Nereden çıkmış, nasıl çıkmış"

Karamollaoğlu, "Nereden çıkmış, nasıl çıkmış, bir sorayım ben ona ya. Hesap sorarım ben emmioğlumdan. Şimdi bundan dolayı AK Parti'yi suçlamak olacak iş mi ya" ifadesini kullandı.