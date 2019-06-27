HABER /  EKONOMİ
ADV Bitcoin fırsatını tanıyın

TEB'den emekli maaşını taşıyana bin lira

TEB'den emekli maaşını taşıyana bin lira

Türk Ekonomi Bankası (TEB) emekli maaşını bankaya taşıyanlara bin liraya varan promosyon verecek.

EB'den yapılan açıklamaya göre, banka, 30 Haziran Dünya Emekliler Günü’nde emekliler için çok özel bir kampanyayı daha hayata geçiriyor.

TEB, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) emeklisi olup emekli maaşını TEB’e taşıyan müşterilerine bin liraya varan promosyon verecek.

Müşterilerin TEB’in avantajlı kampanyasından yararlanması içinse en az bir adet otomatik fatura ödeme talimatı olması gerekiyor.

Kampanya kapsamında maaşı 999 TL'ye kadar olan emekliler 850 TL promosyon alırken, 1000 TL ile bin 999 TL arasında maaş alan emekliler ise 925 TL promosyon avantajından yararlanacak.

Emekli maaşı 2 bin TL ve üzeri olan emeklileri ise bin lira promosyon verilecek. Emeklilerin kampanyadan yararlanması ve ayrıntılı bilgi için TEB şubelerine başvurması gerekiyor.

Emekli müşterileri için özel müşteri hizmeti hattı da kuran TEB, emeklilerin bu hattan ve internet bankacılığından yapacakları eft ve havale işlemlerinden ücret almıyor. TEB şubelerinde öncelikli hizmet, özel faizli ve 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi, günlük nakit çekim imkanı sunan Marifetli Hesap ile birikimlerine yüksek faizve ATM’lerden yüksek çekim limiti TEB’in emeklilere özel paketinde yer alan diğer hizmetler arasında yer alıyor.

Ayrıca banka, yakınlarına tavsiye ederek TEB Emekli Bankacılığı Ailesi’ne katan müşterilerine de 100 TL ödeme yapıyor.

SON DAKİKA HABERLERİ
500 tam puanı 1 yanlışla kaçırdı
500 tam puanı 1 yanlışla kaçırdı
Karamollaoğlu'ndan TRT'ye Öcalan tepkisi: Benim amcaoğlum çıkarmıştır
Karamollaoğlu'ndan TRT'ye Öcalan tepkisi: Benim amcaoğlum çıkarmıştır
Hulusi Akar'dan dikkat çeken F-35 açıklaması: Haklarımızı savunacağız
Hulusi Akar'dan dikkat çeken F-35 açıklaması: Haklarımızı savunacağız
Fatih Portakal'ın İmamoğlu'na olay uyarıları! Öyle şeyler söyledi ki şaşıracaksınız
Fatih Portakal'ın İmamoğlu'na olay uyarıları! Öyle şeyler söyledi ki şaşıracaksınız
Tütün mamüllerinde düz paket uygulaması! 5 Aralık'ta geçilecek
Tütün mamüllerinde düz paket uygulaması! 5 Aralık'ta geçilecek
Ölmeden saniyeler önce çektirdi! Filistinli turist 50 metreden suya çakıldı
Ölmeden saniyeler önce çektirdi! Filistinli turist 50 metreden suya çakıldı
ÖNCEKİ HABERLER
İl dışı tayin sonuçları öğretmen atama sonucu TC ile sorgulama
İl dışı tayin sonuçları öğretmen atama sonucu TC ile sorgulama
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Erzincan'da
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Erzincan'da
Hac kafile sorgulaması 2019 Diyanet hacca gidiş ne zaman?
Hac kafile sorgulaması 2019 Diyanet hacca gidiş ne zaman?
Hacca gidişler ne zaman başlıyor 2019 Diyanet hac takvimi
Hacca gidişler ne zaman başlıyor 2019 Diyanet hac takvimi
13. kattan düşen genç kız hayatını kaybetti
13. kattan düşen genç kız hayatını kaybetti
İl dışı tayin sonuçları 2019 Sağlık Bakanlığı TC ile atama sonucu öğrenme
İl dışı tayin sonuçları 2019 Sağlık Bakanlığı TC ile atama sonucu öğrenme
Trenin geldiğini görünce yaşlı adam köprüden atladı
Trenin geldiğini görünce yaşlı adam köprüden atladı
İmar Barışı'nda Yapı Kayıt Belgesi ödemelerine taksit talebi
İmar Barışı'nda Yapı Kayıt Belgesi ödemelerine taksit talebi
Yorumlar