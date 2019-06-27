HABER /  GÜNCEL
ADV Bitcoin fırsatını tanıyın

Avcılar'da sahilde yürüyüş yapanlar gördü! Denizde erkek cesedi bulundu

Avcılar'da sahilde yürüyüş yapanlar gördü! Denizde erkek cesedi bulundu

AVCILAR  sahilinde sabah yürüyüşüne çıkan vatandaşlar denizde bir erkek cesedi gördü. Olay yerine gelen sahil güvenlik komutanlığına bağlı ekipler cesedi karaya çıkardı. Yapılan incelemenin ardından, ceset kimlik tespiti için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Öğlen saatlerinde Gümüşpala sahilinde yürüyüşe çıkan vatandaşlar 50-55 yaşlarında bir erkek cesedi gördü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sahil güvenlik komutanlığına bağlı bir bot geldi, ceset denizden çıkarıldı. 

Polisin incelemelerinin ardından ceset, kimlik tespiti için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.


 

SON DAKİKA HABERLERİ
Ergin Ataman'dan olay sözler: Beni kimse ezemez
Ergin Ataman'dan olay sözler: Beni kimse ezemez
İntihar eden 16 yaşındaki genç kızın bıraktığı mektup okuyanları kahretti
İntihar eden 16 yaşındaki genç kızın bıraktığı mektup okuyanları kahretti
500 tam puanı 1 yanlışla kaçırdı
500 tam puanı 1 yanlışla kaçırdı
Karamollaoğlu'ndan TRT'ye Öcalan tepkisi: Benim amcaoğlum çıkarmıştır
Karamollaoğlu'ndan TRT'ye Öcalan tepkisi: Benim amcaoğlum çıkarmıştır
Hulusi Akar'dan dikkat çeken F-35 açıklaması: Haklarımızı savunacağız
Hulusi Akar'dan dikkat çeken F-35 açıklaması: Haklarımızı savunacağız
Tütün mamüllerinde düz paket uygulaması! 5 Aralık'ta geçilecek
Tütün mamüllerinde düz paket uygulaması! 5 Aralık'ta geçilecek
ÖNCEKİ HABERLER
LGS puan hesaplama robotu 2019 katsayı puanına göre yüzdelik dilimler
LGS puan hesaplama robotu 2019 katsayı puanına göre yüzdelik dilimler
HDP'li meclis üyesi ve 4 yakınına terör gözaltısı
HDP'li meclis üyesi ve 4 yakınına terör gözaltısı
Hac kafile sorgulaması 2019 Diyanet hacca gidiş ne zaman?
Hac kafile sorgulaması 2019 Diyanet hacca gidiş ne zaman?
TEB'den emekli maaşını taşıyana bin lira
TEB'den emekli maaşını taşıyana bin lira
İl dışı tayin sonuçları öğretmen atama sonucu TC ile sorgulama
İl dışı tayin sonuçları öğretmen atama sonucu TC ile sorgulama
İzmir benzin fiyatları zam geldi kaç para oldu güncel pompa fiyatı
İzmir benzin fiyatları zam geldi kaç para oldu güncel pompa fiyatı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Erzincan'da
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Erzincan'da
Ankara benzin fiyatları zam geldi kaç para oldu güncel pompa fiyatı
Ankara benzin fiyatları zam geldi kaç para oldu güncel pompa fiyatı
Yorumlar