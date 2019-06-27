HABER /  FENERBAHÇE
ADV Bitcoin fırsatını tanıyın

Vadet Muriç transferinde yeni gelişme! Başkan tarih verdi

Vadet Muriç transferinde yeni gelişme! Başkan tarih verdi

Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal, adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Kosovalı golcü Vedat Muriç transferinin bu hafta netleşebileceğini söyledi.

Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal ve teknik direktör İsmail Kartal TRT SPOR’a açıklamalarda bulundu. 

Başkan Hasan Kartal, çok konuşulan Vedat Muric transferi hakkında “Vedat Muric Türkiye gündeminde epey yer kapladı. Ali Koç ile konuştum. Son aşamasına getirmemiz gerekecek. Bunu bitirmek lazım. Olmazsa da Rize’de devam eder. Bu hafta kesinleşir. Galatasaray’ın da teklifi var. Görüşmeler devam ediyor. Henüz bir sonuca ulaşamadık. Ama geçen haftaya göre gelişmeler biraz hızlandı. Fiyatı söylemek yanlış olur. Kafamızda bir rakam var. Fiyatı söylemeyeyim. Galatasaray’ı Avrupa’da oynamak için istiyordur. Yoksa her iki takıma da eşit mesafededir diye düşünüyorum.” açıklamasını yaptı. 

''Benim düşüncem takasa girmeden bu işi çözmek”
Kartal, takas konusunda ise “Takas konusunu teknik ekip bilir. Benim düşüncem takasa girmeden bu işi çözmek” ifadesini kullandı.

Teknik direktör İsmail Kartal da Vedat Muriç'in gitmesini istemediğini yineledi. Kartal, bugün kendisiyle görüşecekleri bilgisini de verdi. Kartal da başkan gibi takas konusunu düşünmediğini bildirdi. 

Kartal: Topal'ı takımda görmek isterim ama
Kartal "Mehmet Topal'ı tabii ki kadroda görmek isterim ama maddi şartlar önemli. Ciddi bir çalışma içindeyiz. Takımımıza katkı sağlayacak transferler yapacağız" dedi. 

İsmail Kartal, Mykola Moroziuk ile anlaştıklarını ve savunma oyuncusunun takımda kalacağını ifade etti. 

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı! Terim kahrolacak
Foto Galeri Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı! Terim kahrolacak Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Ergin Ataman'dan olay sözler: Beni kimse ezemez
Ergin Ataman'dan olay sözler: Beni kimse ezemez
İntihar eden 16 yaşındaki genç kızın bıraktığı mektup okuyanları kahretti
İntihar eden 16 yaşındaki genç kızın bıraktığı mektup okuyanları kahretti
500 tam puanı 1 yanlışla kaçırdı
500 tam puanı 1 yanlışla kaçırdı
Karamollaoğlu'ndan TRT'ye Öcalan tepkisi: Benim amcaoğlum çıkarmıştır
Karamollaoğlu'ndan TRT'ye Öcalan tepkisi: Benim amcaoğlum çıkarmıştır
Hulusi Akar'dan dikkat çeken F-35 açıklaması: Haklarımızı savunacağız
Hulusi Akar'dan dikkat çeken F-35 açıklaması: Haklarımızı savunacağız
Tütün mamüllerinde düz paket uygulaması! 5 Aralık'ta geçilecek
Tütün mamüllerinde düz paket uygulaması! 5 Aralık'ta geçilecek
ÖNCEKİ HABERLER
Avcılar'da sahilde yürüyüş yapanlar gördü! Denizde erkek cesedi bulundu
Avcılar'da sahilde yürüyüş yapanlar gördü! Denizde erkek cesedi bulundu
LGS puan hesaplama robotu 2019 katsayı puanına göre yüzdelik dilimler
LGS puan hesaplama robotu 2019 katsayı puanına göre yüzdelik dilimler
İzmir benzin fiyatları zam geldi kaç para oldu güncel pompa fiyatı
İzmir benzin fiyatları zam geldi kaç para oldu güncel pompa fiyatı
HDP'li meclis üyesi ve 4 yakınına terör gözaltısı
HDP'li meclis üyesi ve 4 yakınına terör gözaltısı
TEB'den emekli maaşını taşıyana bin lira
TEB'den emekli maaşını taşıyana bin lira
Hacamat yaptırma takvimi 2019 Haziran hangi günler yapılır?
Hacamat yaptırma takvimi 2019 Haziran hangi günler yapılır?
İl dışı tayin sonuçları öğretmen atama sonucu TC ile sorgulama
İl dışı tayin sonuçları öğretmen atama sonucu TC ile sorgulama
İl dışı tayin sonuçları 2019 Sağlık Bakanlığı TC ile atama sonucu öğrenme
İl dışı tayin sonuçları 2019 Sağlık Bakanlığı TC ile atama sonucu öğrenme
Yorumlar