Martin Skrtel'e talip var

Ada medyası, İskoç ekibi Glasgow Rangers'ın Fenerbahçe ile henüz anlaşamayan Martin Skrtel'i transfer etmek istediğini yazdı.

Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Martin Skrtel için bir iddia da İngiliz basınından geldi. Ada basınına göre İskoç ekibi Glasgow Rangers, Slovak stoperi transfer etmek istiyor.

Liverpool'da yıllarca Skrtel'le birlikte oynayan Glasgow Rangers teknik direktörü Steven Gerrard, yıldız futbolcuyu takımda görmek istiyor.

Sezon içinde bir çok kez Skrtel'le görüşüldüğü belirtilen haberde, oyuncunun Fenerbahçe'den yüksek miktarda maaş alması nedeniyle transferin gerçekleşmediği kaydedildi.

Önümüzdeki günlerde netleşecek

Haberde İskoç ekibinin transferi bu kez sonuçlandırmak için harekete geçtiği ifade edildi. Ülkesi Slovakya'da Glasgow yöneticileriyle görüşen Sktrel'in önümüzdeki günlerde kararını bildirmesi bekleniyor.

Bu arada Sktrel, Fenerbahçe ile de sözleşme yenileme konusunda görüşmelerini sürdürüyor.