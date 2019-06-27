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Çaykur Rizespor'da Moroziuk'tan 2 yıllık imza

Demirören Haber Ajansı
Çaykur Rizespor'da Moroziuk'tan 2 yıllık imza

Çaykur Rizespor, geçen sezonun devre arasında Dinamo Kiev'den kiraladığı Ukranyalı futbolcu Mykola Moroziuk ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Karadeniz temsilcisi, Ukraynalı futbolcu için bugün Çaykur Didi Stadyumu'nda imza töreni düzenledi. Geçtiğimiz sezonun devre arasında Dinamo Kiev'den kiralık olarak Çaykur Rizespor'a gelen Moroziuk, yeşil mavili forma altında gösterdiği performans ile beğeni topladı. Çaykur Rizespor forması ile 14 maça çıkan 31 yaşındaki futbolcu toplamda bin 145 dakika sahada görev aldı.

Çaykur Rizespor'un ilk transferine imza attığını ifade eden Çaykur Rizespor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Ali Haydar Er, "Geçen sezonun ikinci yarısında bizimle başarılı bir sezon geçiren oyuncuyu transfer ettik. Bonservisi Dinomo Kiev'de olan oyuncumuz kulübü ile görüşmeleri kendisi yürüttü. Alacaklarına karşı bonservisini alarak bizimle anlaşmaya vardı. 2 artı 1 yıllık bizim opsiyonumuzla imzayı attık. Tanıdığımız bildiğimiz bir futbolcu. İnşallah geçen sene ki performansını artırarak devam edecektir. Camiamıza hayırlı olsun." dedi.

''Rizeliler beni çok sevdi bağrına bastı''
Yeniden Rize'de olmaktan çok mutlu olduğunu belirten Mykola Moroziuk, "Önümüzdeki üç yılı Rize'de geçireceğim için mutluluk duyuyorum. Diğer takımlardan transfer teklifi aldım fakat ben Rize'yi çok sevdim ve burada devam etme kararı aldım. Rizeliler beni çok sevdi bağrına bastı. Ben ilk geldiğimde takım kötü durumdaydı. İnandık ve Avrupa kupalarına gitme ihtimalimiz bile oldu. Sezonu güzel bir yerde tamamladık. İnşallah bu sezonda aynı başarımızı devam ettireceğiz." diye konuştu. 

"Vedat Muriç'in gitmesini istemiyorum"
Takımda hoca değişikliği olduğuna değinen Moroziuk, "Yeni bir hoca geldi. İsmail Kartal teknik hocamızla tanışmıyoruz. Ama eminim ki beraber güzel başarılar elde edeceğiz. Takımdan ayrılan oyuncular var. Futbolda bu tür değişiklikler var. Vedat Muriç'in gitmesini istemiyorum. Ama o daha büyük kulüplerde oynamayı hakkediyor." ifadelerine yer verdi.

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