Rusya'dan kritik S-400 açıklaması! Tarih verdi

Rusya Federal Askeri-Teknik İşbirliği Kurumu Başkanı Dmitriy Şugayev, önümüzdeki haftalarda S-400 füze savunma sistemlerini Türkiye'ye sevk etmeye hazır olacaklarını açıkladı.

Rossiya 24 televizyonuna demeç veren Şugayev, "Türkiye tarafından S-400'ler lehine bir seçim yapıldı. Sözleşme yerine getirilecek." diye konuştu.

"Birkaç aşamada gerçekleşecek"

Şugayev şöyle devam etti: Hazırlıklarımız neredeyse tamamlanmak üzere, önümüzdeki haftalarda sevkiyata hazır olacağız. Sevkiyat, doğal olarak, birkaç aşamada gerçekleşecek.

Birkaç gruba daha eğitim verilecek

Birinci Türk uzman grubuna eğitim verildiğini de belirten Şugayev, yıl sonuna kadar birkaç gruba daha eğitim verileceğinin altını çizdi.